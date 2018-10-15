Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kentte ve tüm dünyada engelleri aşmak, sanatta engelin olmadığını göstermek amacıyla düzenlediği 2.Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali galayla sona erdi. Galada ünlü sanatçı Metin Şentürk sahne alarak, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen galaya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkanı Yusuf Çelebi, KKTC Eğitim ve Kültür Ataşesi Yusuf İnanıroğlu, Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, Mersin eski Valisi Akif Tığ ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada konuşan Başkan Kocamaz, Mersin'e hizmet için gelirken bir hayal kurduklarını, değişimin yüreklerde, zihniyetlerde başlayacağı anlayışının bilincinde olarak yola çıktıklarını belirterek, "Birbiriyle bütünleşen, tüm ayrımların, ayrılıkların üstesinden gelinmiş, bir Mersin hayal ettik ve göreve geldiğimizden bu yana durmadan, yorulmadan çalıştık. Hedeflerimizin kilit noktasında engelli kardeşlerimiz vardı. Yaptığımız tüm çalışmaların ötesinde bir adım atmak istedik ve geçen yıl Mersin Uluslararası Engelsiz Festivali meşalesini ateşledik. Çok güzel, çok özel, yüreklere dokunan bir festival geçirdik. Heyecanla, azim ve umutla başladığımız festivalimiz boyunca, çok güzel günler, saatler, dakikalar ve anlar yaşadık. Mersin'de engelleri aşan, uluslararası bir organizasyonu daha hakkıyla hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Kadın, çocuk, yaşlı ve engelliler gibi toplumun dezavantajlı kesimlerinin hakları konusunda yapılması gereken çok şey olduğunu bildiklerini kaydeden Kocamaz, “Mersin'imizde, son yıllarda dezavantajlı kesimlerin, insan onuruna yaraşır bir hayat sürdürme haklarını güvence altına almak adına elimizden gelen tüm çabayı gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza sunulan imkanları olabildiğince iyileştirmeye gayret ettik, özel kaynaklar oluşturduk, sağlayabileceğimiz kolaylıkları arttırdık. Yaptığımız düzenlemeler ve uygulamalarımızla tüm çalışmaları kurumsal ve sürdürülebilir hale getirme motivasyonunu hep taşıdık. Bu festival bu motivasyonun bir meyvesidir” şeklinde konuştu.

Bütün insanların eşit ve aynı öze sahip olduğunu, herkesin insan, herkesin eşit ve herkesin değerli olduğunu engelsiz sanat festivalinde bir kere daha sanat vasıtasıyla idrak ettiklerini vurgulayan Kocamaz, “Sanat adeta birleştirici bir iksir. Beklentilerimizin çok ötesinde, çok güzel bir festival havası yaşadık. Bu ikincisiydi, inşallah üçüncüyü ve sonrakileri de Mersin olarak geliştirerek, genişleterek, daha uzun daha çeşitli, daha kapsayıcı hale getirerek yapmaya devam edeceğiz. Sanat etrafında, sanatçılarımız öncülüğünde, sanatseverlerin ve engel tanımayanların coşkusuyla Mersin'de yine buluşacağız. Dünyalarını, azim ve umut aşılayan mücadelelerini ve eşsiz sanat eserlerini bizimle paylaşan sanatçılarımıza bir kere daha şükranlarımı sunuyorum. Engel tanımayanlara yaptığınız katkılar, engelleri aşmak için yol arayanlara gösterdiğiniz ışık, emeğiniz, aklınız, desteğiniz ve güzelliğiniz asla unutulmayacak. İyi ki varsınız ve hep bizimle olmaya devam edin" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından festivale katılan sanatçılar, Kocamaz'a çeşitli hediyeler verdiler. Ardından ünlü sanatçı Metin Şentürk, sahne aldı. Gece boyunca birbirinden güzel şarkıları seslendiren Şentürk, performansıyla gönülleri fethetti. Şentürk'ün konserinin ardından ise Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Sanat Atölyesi'nin oluşturduğu Rüya ve Maskeler Grubu eşsiz bir gösteriye imza attı.

Gecenin sonundaki ödül töreninin ardından Gatto Gabriel, Steven Cyril ve Nesrin Erol Bahtiyar, festivale katılan tüm sanatçılarla birlikte Engelsiz Sanat Festivali'nin şarkısını seslendirdi.