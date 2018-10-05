Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nın kazananları ödüllerini aldı

Mersin'de ilk kez gerçekleştirilen ve uluslararası alanda yapılan yarışma, serbest renkli, serbest siyah-beyaz, kent ve yaşam ile yaşamın içinde bisiklet kategorilerinde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen tören, kurdele kesimi ile başladı. Ardından, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Oda Müziği'nin dinletisi eşliğinde dereceye giren fotoğraflar görücüye çıktı. Mersin Fotoğraf Derneği adına Uluslararası Fotoğraf Federasyonu Salon Başkanı Şemi Ayatar, yarışma hakkında bilgiler verdi.

"Bisiklet sadece bir ulaşım aracı değil bir spor aracıdır"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, "Bugün gerçekten sanat adına güzel bir gün yaşıyoruz. 1. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi'ni Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak arkadaşlarımızla birlikte icra etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ben özellikle bu yarışmanın konusundan çok etkilendim. Bildiğiniz gibi ‘Kent ve Yaşam' ile ‘Bisiklet' temalı bir organizasyon içerisindeyiz. Mahalli idarelerin belki tema olarak en çok ilgi duyduğu alan kent ve yaşam ile bisiklettir. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kent ve yaşamdaki kaliteyi artırmak, burada yaşayanların yaşam seviyelerini yükseltmek bizim birinci ödevimizdir. Bisikleti de bunlardan ayrılmaz bir unsur olarak görmekteyiz. Çünkü bisiklet kavramı sadece bir ulaşım aracı değil, bisiklet kavramı aynı zamanda bir spor aracıdır, bir tanıtım aracıdır. Mersin gerçekten kültür ve sanatın önemli şehirlerinden bir tanesidir. Mersin Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat alanında etkinlik yapan, kültür ve sanata önem veren bir belediyedir" dedi.

Konuşmaların ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çektiği Türk Yıldızları'nın Mersin semalarındaki nefes kesen gösterisini Beşiktaş Meydanı ile bütünleştiren eseriyle Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü'ne layık görülen fotoğraf sanatçısı Gamze Bozkaya'ya ödülünü verdi. Ayrıca toplam 4 kategoride dereceye giren fotoğraf sanatçılarına da ödülleri takdim edildi.

Yarışmaya 27 ülkeden 790 fotoğrafçı katıldı

Büyükşehir Belediyesi'nin amatör veya profesyonel fotoğrafçıların fotoğraf sanatına olan ilgisini arttırabilmek ve fotoğraf sanatının gelişimine katkı sağlayabilmek amacıyla düzenlediği ücretsiz fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserler, 4 farklı kategoride değerlendirildi ve 4-7 Ekim tarihleri arasında Kongre ve Sergi Sarayı'nda sergilenecek.. Fotoğraf sanatıyla Mersin'i ulusal düzeyde dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen yarışmaya 27 ülkeden 790 fotoğrafçı 8 bin 305 fotoğrafla katıldı.