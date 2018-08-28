Uluslararası Gülnar Bilim ve Kültür Etkinlikleri başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mersin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi, Gülnar Kaymakamlığı, Çukurova Kalkınma Ajansı ve Gülnar Belediyesi destekleriyle düzenlenen etkinliğe, Türkiye’deki üniversitelerin yanı sıra 15 farklı ülkeden akademisyenin katıldı. Gülnar Kültür Merkezi’nde yapılan açılış törende konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Gülnar’ın Mersin tarihi açısından en önemli yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyleyerek, bu tür organizasyonlarla Gülnar tarihinin gelecek nesillere daha iyi aktarılacağını kaydetti.

"Etkinlikler Gülnar’ın uluslararası arenada tanınmasına yardımcı oluyor"

Bu tür etkinlikler neticesinde Gülnar’ın uluslararası çapta daha çok tanındığına vurgulayan Gülnar Kaymakamı Ekrem Güngör ise, "Yapılan sempozyumlar ilçemizin geçmişten günümüze yaşadığı macerayı Anadolu’nun ilk ev sahibi Gülnar’ı ve ilk kadın savaşçı Gülnar Hatun’u detaylı bir şekilde öğrenecek ve ilçemizin ne kadar kadim ve değerli olduğunun farkına bir kez daha varacağız. Bu sebeplerden etkinliklerin yapılmasında emeği geçen bilim insanlarına, kişilere ve kurumlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Gülnar Hatun’u herkese tanıtmak istiyoruz"

Gülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel de ilk olarak 2002 yılında Gülnar’da bir buluşma yapma kararı aldıklarını hatırlatarak, "Elimizden gelen tüm imkanlarla güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Bu buluşmalar sırasında Saadet Bilir hocamızın katkısı büyük oldu ve bize Gülnar Hatun hakkında bilgi verdi. Biz Yörük kızı olarak biliyorduk ama Türk tarihinde ilk komutan olarak cephede savaşan ilk Türk kadınının Gülnar Hatun olduğunu bilmiyorduk. Bunu tüm Gülnarlılara ve dünyadaki herkese tanıtmak için o yıllardan beri etkinliklere durmadan devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

30 Ağustos’a kadar sürecek

Etkinlik genel koordinatörü Prof. Dr. Ayşe Çalık Ross, bu yılki çalıştayın konusunun bilim ve kalkınma ile yerel kalkınma olarak belirlendiğini söyledi. Koç, etkinlik kapsamında, ’Gülnar’ın Sürdürülebilir Kalkınması’ başlıklı açılış konferansını verdi.

’3. Uluslararası Gülnar Bilim ve Kültür Etkinlikleri’, Uluslararası Gülnar Bilim ve Kalkınma Sempozyumu ve Uluslararası ’Gülnar Hatun’ Yerel Kalkınma Çalıştayı olarak iki kategoride 30 Ağustos Perşembe gününe kadar devam edecek.