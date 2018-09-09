Uluslararası Kızkalesi Turizm Festivali başladı

’sü düzenlenen Uluslararası Kızkalesi Turizm Festivali, ’Deniz, spor ve eğlence Kızkalesi’nde buluşuyor’ sloganı ile başladı.

Kültürel ve sportif etkinliklerin iç içe olduğu festival, spor etkinliklerinin ardından kortej yürüyüşü ile devam etti. Kortej yürüyüşüne Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın yanı sara Letonya Cumhuriyeti Valka Belediye Başkanı Vents Armands Krauklis, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan ve vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediyesi bando ekibinin marşları eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş, Kızkalesi sokaklarında renkli görüntüler oluştururken, yürüyüşe katılanlar ellerinde farklı ülkelerin bayraklarını taşıdı, gökyüzüne balon bıraktı.

“Mersin dünyanın en güzel yerleşim alanı”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Mersin’in, dünyanın en güzel yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyledi. Dünyanın en güzel ülkesinin de Türkiye olduğunu kaydeden Kocamaz, "Dünyanın en güzel ülkesi olduğu için de bu topraklarda bin yıldır hüküm sürerken her dönemde, dahili ve harici bedhahlar, bu ülkeye, bu topraklara göz diken hainler olmuştur. Bugün de aynı şekilde ülkemiz üzerine çok değişik oyunlar oynanmakta. Böyle bir dönmede her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz, sizler bu topraklarda birlik ve beraberliğinizi sürdürdüğünüz sürece Türkiye Cumhuriyeti de Allah’ın izniyle ilelebet bu topraklarda hüküm sürmeye devam edecektir. Bunun için saflarımızı biraz daha sıklaştırmamız, el ele vermemiz, gönüllerimizi birleştirmemiz, hem bayrağımıza hem devletimize hem de milletimize hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Allah’ın izniyle sizler bu topraklara, bu bayrağa ve Atatürk’e sahip çıktığız sürece bu topraklarda gözü olanların gözünü çıkarmak hepimizin boynunun borcu” dedi.

Merve Özbey şarkıları ile coşturdu

’Deniz, spor ve eğlence Kızkalesi’nde buluşuyor’ sloganıyla düzenlenen festivalin ilk gününde ünlü popçu Merve Özbey de ücretsiz halk konseri verdi. İki gün sürecek olan festivalin ilk gününde sahne alan pop müziğin sevilen isimlerinden Özbey, tatilcilere unutamayacakları bir coşku yaşattı. Özbey, en sevilen şarkılarını yerli ve yabancı turistler için seslendirdi. Güçlü repertuarı ile geceye damga Merve Özbey, alanı dolduran kalabalığa unutulmaz anlar yaşattı.

Festivalde konserin yanı sıra hentbol, voleybol ve hokey turnuvaları da yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Letonya Cumhuriyeti Valka Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Konseri de festivali hareketlendirdi. Yurtiçi ve yurtdışından halk dans toplulukları ile de renklenen festival sayesinde, Akdeniz’in tüm zenginliğiyle dünyaya tanıtılmasının yolu açıldı.