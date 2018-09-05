Uluslararası Kızkalesi Turizm Festivali başlıyor

Mersin’de turizm konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, kentin doğal, tarihi ve kültürel varlıklarını dünyaya tanıtmak, turizm bilinci oluşturmak ve iç turizmi canlandırmak amacıyla düzenlenecek olan festivalde binlerce Mersinli deniz, kum, güneş, spor ve eğlencenin tadını çıkaracak.

Erdemli ilçesi Kızkalesi sahilinde 8-9 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan ve 2 gün sürecek, 3. Uluslararası Kızkalesi Turizm Festivali’nde Merve Özbey, Emre Kaya gibi ünlü sanatçılar da sahne alacak. Festivalde konserlerin yanı sıra, yerli ve yabancı halk dansları toplulukları, hentbol ve voleybol turnuvaları da yapılacak. Yurtiçi ve yurtdışından halk dans toplulukları ile de renklenecek olan festivalde Akdeniz tüm zenginliğiyle dünyaya tanıtılacak.