Uluslararası Kızkalesi Turizm Festivali sona erdi

Mersin’in tarihi ve turistik güzelliklerini bir arada barındıran Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen ve 3 gün süren festivalde, yarışmalardan halk dansı gösterilerine, kültür gezilerinden konserlere kadar pek çok aktivite vatandaşlarla buluştu.

Deniz, kum ve eğlencenin bir arada yaşandığı festivalde, kateboard, plaj voleybolu, plaj hentbolu müsabakaları ile gençler hem yarıştı hem eğlendi. İlk gün gerçekleştirilen ve renkli görüntülere sahne olan kortej yürüyüşü ile resmi açılışı gerçekleştirilen festivale, halk dansları gösterileri ve konserler damgasını vurdu.

Azerbaycan, Tataristan, Kırgızistan, Letonya ve KKTC’den gelen ve yöresel danslarını sergileyen halk dansları topluluğu vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Gökhan Tepe, Kolpa ve Ziynet Sali’nin gerçekleştirdiği konserlerde Mersinli vatandaşlar, yerli ve yabancı misafirler doyasıya eğlendi.

Ziynet Sali Kızkalesi’ni salladı

İlk çağlardan günümüze farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Mersin’i dünyaya tanıtmak, farklı ulusları, farklı kültürleri birbirine yaklaştıran hoşgörü şehri kimliğini pekiştirmek, turizm bilinci oluşturmak ve iç turizmi canlandırmak amacıyla düzenlenen festivalde, binlerce kişi bir araya gelerek eğlendi.

Festivalin son gününde gerçekleştirilen etkinlikler, yerli ve yabancı halk dansları gösterileriyle renklenirken, plaj voleybolu ve plaj hentbolu müsabakalarının finallerinin ardından gerçekleştirilen madalya töreni ile devam etti.

Gecenin sonunda sahneye çıkan Ziynet Sali, seslendirdiği parçalar ile alandaki hayranlarını coşturdu. Şarkıları ile zaman zaman hayranlarını duygulandıran sanatçı, eğlenceli parçaları ile sevenlerini coşturdu. Alanı dolduran vatandaşlar ile hep bir ağızdan şarkılarını seslendiren Ziynet Sali, tezahüratlarla kendisini destekleyen hayranlarını hareketli parçalarla gece boyunca eğlendirdi.

Akdeniz insanının samimiyetini ve sıcaklığını sevdiğini her fırsatta dile getiren Sali, düzenlenen festival kapsamında misafir edilmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’a teşekkür etti.