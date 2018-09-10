'Uluslararası Mersin Açık Satranç Turnuvası' başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Santranç Federasyonu tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen 'Uluslararası Mersin Açık Satranç Turnuvası', 10 ülkeden 300 sporcunun katılımıyla başladı.

Kongre ve Sergi Sarayı'nda başlayan turnuvaya, Türkiye, Türkmenistan, Rusya, İran, Azerbaycan, Moldova, Gürcistan, KKTC, Ukrayna ve Suriye'den sporcular katıldı. A ve B olmak üzere 2 kategoride gerçekleşecek turnuva sonunda, kendi kategorilerinde dereceye giren sporculara Büyükşehir Belediyesi tarafından 51 bin 850 TL para ödülü verilecek.

"Amacımız gençleri spora yönlendirmek"

Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Böyle güzel bir turnuvanın Mersin'de üçüncü kez gerçekleştiriliyor olmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. Biz sporun her dalına destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Satranç, insanların zihnini açan ve geleceği planlattıran çok önemli bir spor dalı. Bu tür turnuvaları yapmamızın ana gayesi, gençlerimizi spora yönlendirmek ve özellikle sokakta yaşanan olumsuz hadiselerden, zararlı madde kullanımından uzak tutmak ve gençleri bir araya getirmek. Sizleri Mersin'de görmekten onur ve gurur duyuyoruz. Başta Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başarılı bir turnuva olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Mersin örnek illerden bir tanesi"

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ise Türkiye Satranç Federasyonu'nun başarılı tarihinden bahsederken, en önemli destekçilerinin yerel yönetimler oluğunu belirtti. Tülay, "Mersin, Türkiye Satranç Federasyonu içerisinde en örnek teşkil eden ve satranç konusunda gelişimine en erken başlayan illerden bir tanesi. Tabi bu noktaya gelmesinde sporcularımızın ve velilerimizin çok kıymetli destekleri var" ifadelerini kullandı.

Tüm dünya bu turnuvayı izleyebilecek

Turnuvaya 5 uluslararası büyük usta (GM), 2 Uluslararası kadın usta (WGM) 7 Uluslararası Usta, 2 fide usta (FM), 1 bayan fide Usta (WFM), 4 CM olmak üzere 21 unvanlı sporcu katılım gösterdi.

9-15 Eylül 2018 tarihleri arasında sürecek olan turnuvaya bu yıl İran'dan Asya gençler şampiyonu sporcu da katıldı. Turnuva boyunca tüm karşılaşmalar, 16 masada canlı yayın yapılacak olup, dünyanın her yerinden izlenebilecek.