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12 Eylül 2017 12:18

Uluslararası Mersin Briç Festivali sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Briç Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin en uzun soluklu festivalleri arasında yer alan 33.

Uluslararası Mersin Briç Festivali sona erdi

12 Eylül 2017 12:18

Uluslararası Mersin Briç Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu.


Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen 33. Uluslararası Mersin Briç Festivali sona erdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, festivalde dereceye giren yarışmacılara ödüllerini vererek, sporculara başarılar diledi. Kocamaz, törende yaptığı konuşmada, Mersin’in özel ve güzel bir şehir olduğunu belirterek, "Değerli arkadaşlarımızın yoğun gayretleri neticesinde bu müsabakalar burada tertip ediliyor ve emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Daha yeni müsabakalarda yeni yeni başarılar diliyorum” dedi.


Beş gün süren festivale aralarında çok sayıda milli sporcunun da bulunduğu 300 sporcu katıldı. Türkiye’nin farklı birçok ilinden oyuncuların katılım gösterdiği festivalde, Bulgaristan ve Amerika’dan da sporcular yarıştı. Festivalde patton takım, açık ikili ve 3 adet tek turluk özel ikili olmak üzere birçok kategoride yarışan sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti.


Müsabakaların ardından dereceye giren sporcular düzenlenen törenle ödüllerini alırken, sporculara toplamda 26 bin TL ödül ve kupaları verildi.




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