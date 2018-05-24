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24 Mayıs 2018 14:29

Uluslararası Mersin Maratonu ’Bronz Label’ kategorisine yükseldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Avrupa’da ilk 5 içerisinde yer alarak, dünyanın önemli maratonları listesine giren Uluslararası Mersin Maratonu, ’Bronz Label’ kategorisine yükseldi.

Uluslararası Mersin Maratonu ’Bronz Label’ kategorisine yükseldi

24 Mayıs 2018 14:29


Her geçen yıl heyecanla beklenen bir spor etkinliği haline gelen ve 65 bin katılımcı sayısına ulaşan Uluslararası Mersin Maratonu, Dünya Atletizm Federasyonu’nun belirlediği bronz kategori kriterlerini yerine getirerek, hedeflediği altın kategoriye bir adım daha yaklaştı. Maratonun Bronz Label kategorisine yükselmesi ile beraber, disiplin, güvenlik, zamanlama ve kalite konularında tam not alan Uluslararası Mersin Maratonu’na elit sporcuların talebinin artması bekleniyor.



"Altın kategoriye bir adım daha yaklaştık"


Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Yıl içerisinde koşulan yarışlar, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından sınıflandırılır. Yarışmalar altın, gümüş, bronz kategoriler olarak 3’e ayrılır. Bu kategoriler de kendi içerisinde maraton, yarı maraton ve 8 ve 15 km. gibi diğer klasik koşu mesafeleri olarak kategorilere ayrılırlar ve IAAF tarafından belirlenen kriterler temelinde en iyi yarışlar Altın kategoride yer alırlar. Bu kapsamda Uluslararası Mersin Maratonu, Altın Kategori’ye bir adım daha yaklaştı."




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