Uluslararası Mersin Satranç Turnuvası yarın başlıyor

kez düzenlenen Uluslararası Mersin Satranç Turnuvası’nın 10 ülkeden 300 sporcunun katılımı ile 9-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğini bildirildi.

Turnuva ile ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, turnuvanın üçüncü kez Mersin’de düzenleniyor olmasından onur ve gurur duyduklarını söyledi. Sporun, her şeyden önce insanın kendisiyle barışması olduğunu vurgulayan Kocamaz, "Spor, ruhunu ve bedenini terbiye edip ufkunu kardeşliğe, dostluğa çevirmesidir. Sporun sadece insan sağlığına değil, toplum ruhuna da çok olumlu etkilerinin olduğunun bilinciyle Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin’i markalaşmış bir spor kenti yapma yolunda kararlı adımlarla ilerliyoruz ve her alanda olduğu gibi sportif faaliyetlerde de ilkleri gerçekleştirerek 7’den 77’ye, yerelden uluslararası camiaya kadar tüm dünyada şehrimizi büyük bir onurla temsil ediyoruz” dedi.

"Hayat ile satranç oyunu arasında çok yakın bir benzerlik ilişki var”

Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldikleri günden itibaren birçok farklı spor dalında organizasyonlar düzenlemeye başladıklarını ve sporun her dalına önem verdiklerini kaydeden Kocamaz, “Sporun her alanındaki özverili çalışmalarımızı, bir zeka oyunu olmakla birlikte insanı durmadan geliştiren bir derinliğe sahip olan satrançta da gösteriyoruz. Çünkü insanoğlunun yaşamış olduğu hayat ile satranç oyunu arasında çok yakın bir benzerlik ilişkisi vardır. İnsanın, kısa ve uzun vadede gelecek ile ilgili atacağı adımlar veya alacağı kararlar, satranç oyuncularının oyun sırasındaki karar, taktik ve hamleleriyle paralellik taşımaktadır. Satrançta oyuncular nasıl bir sonraki ve hatta daha sonraki hamlelerin sonuçlarını iyice düşünmek zorundalarsa, insan alacağı kararlarda da aynı hassasiyeti göstermelidir” diye konuştu.

“Önce düşün, sonra oyna”

Ülkedeki satranç eğitiminin yaygınlaştırılması gerektiğine vurgu yapan Kocamaz, “İlköğretim okullarında bu yönde yapılan çalışmalar sevindiricidir. Çünkü satranç, çocuklarımızı ve gençlerimizi, zihinsel ve sosyal açıdan geliştiren bir spor dalı olma özelliği taşımaktadır. Satrançtaki ‘önce düşün, sonra oyna’ ilkesi, çocuklarımızın ve gençlerimizin alacakları kararlar ve atacakları adımlar öncesinde gerektiği gibi düşünmelerini sağlarken, acele ederek yanlış atılımlar içerisinde olmalarını önleyecektir. Yapılan bilimsel araştırmalar, satrancın genel başarı düzeyini arttırdığını da göstermektedir. Çünkü satranç sporu, kişide konsantrasyon, dikkat ve odaklanmayı sağladığı gibi, ileri düşünme yeteneği ve analiz kabiliyetini de arttırmaktadır. Türk kültüründe önemli bir yeri olan satrancı yeni nesillere de erken yaşta öğretmeli, bu bilinci daha da yaygınlaştırmalıyız. Bu bağlamda Satranç Milli Takımımızın uluslararası arenada kazandığı başarılar, bizleri de gururlandırmakta ve sevindirmektedir" ifadelerini kullandı.

“En yüksek ödül miktarı, Mersin Satranç Turnuvasında”

Mersin’deki turnuvanın, Türkiye’deki reyting ortalaması en yüksek olan turnuva özelliğini taşıdığını anlatan Kocamaz, şöyle devam etti:

"Ayrıca Türkiye genelindeki satranç turnuvalarında dağıtılan en yüksek ödül miktarı, Mersin Satranç Turnuvası’nda verilmektedir. Turnuvamız, satrançta kategori atlama anlamına gelen norm almak isteyen sporcular için de önemli fırsat sunmaktadır. İran’dan Asya Gençler Şampiyonu sporcumuzun da yer alacağı turnuvada, ayrıca Mersinli 6 milli sporcumuz da mücadele edecektir."

Asbaşkan Darı: “Mersin son dönemde Türkiye’de yıldızı parlayan bir ilimiz”

Türkiye Satranç Federasyonu Asbaşkanı Halil Hilmi Darı ise organizasyon hakkında kısa bilgiler vererek, "Mersin Satranç Turnuvası, Türkiye’deki birçok turnuva içerisinde çok yüksek bir kaliteye sahip. Çok iyi sporcular bu turnuvaya katılıyor. Turnuvadaki beklentilerimiz genelde bizim kendi Türk sporcularımızın puan almaları ve kaliteli bir platformda yarışmaları. Mersin son dönemde Türkiye’de yıldızı parlayan bir ilimiz. Hem dikey hem de yatay gelişimde oldukça başarılı bir ilimiz. Bu konuda da bu başarıyı sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Ayrıca turnuvada mücadele edecek olan sporculardan Burcu Melis Temel ile Mersad Khodasheas da konuşma yaparak, turnuvaya ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’a teşekkür etti.

Turnuva Kongre ve Sergi Sarayı’nda oynanacak

3. Uluslararası Mersin Satranç Turnuvası, Türkiye’de bu yıl düzenlenen turnuvalar içerisinde en yüksek oyuncu ortalaması ile ilk sıralarda yer alıyor. Turnuva, Mersin Kongre ve Sergi Sarayında oynanacak. Turnuva A ve B olmak üzere iki kategoride gerçekleşecek. Toplam 51 bin 850 TL ödül dağıtılacak olup, A kategorisinde birincilik ödülü 7 bin TL, B kategorisinde ise birincilik ödülü 2 bin TL. Turnuvada şu ana kadar 5 Uluslararası Büyük Usta (GM), 2 Uluslararası Kadın Usta (WGM), 7 Uluslararası Usta, 2 Fide Usta (FM), 1 Bayan Fide Usta (WFM), 4 CM olmak üzere 21 unvanlı sporcu bulunuyor. Turnuvaya Türkmenistan, Rusya, Azerbaycan, Ukrayna, Moldova, İran, KKTC, Suriye, Gürcistan ve Türkiye olmak üzere 10 ülke sporcusu kayıt yaptırdı. 16 masada canlı yayın yapılacak olup, maçlar dünyanın her yerinden izlenebilecek.