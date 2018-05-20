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20 Mayıs 2018 14:42

’Uluslararası Müzeler Günü’

Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun eşi Zeliha Su, Mersin Valiliği himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Uluslararası Müzeler Günü’ programına katıldı.

’Uluslararası Müzeler Günü’

20 Mayıs 2018 14:42


Mersin Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen törene Zeliha Su’nun yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Turabi Aktürk, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.


Program, konuşmaların ardından Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçılarının ney ve kudüm dinletisi ile devam etti. Mustafa Eser’in Mersin il sınırları içinde çektiği endemik bitki fotoğraflarından oluşan ‘Makro Mersin 1001 Çiçek Fotoğraf Sergisi’ ne ait slayt gösterisi ile devam eden programda Zeliha Su, Ramazan Özkan’ın Osmanlı Naht Sanatı’na ait eserlerinden oluşan sergisini gezerek, buradaki eserleri ilgiyle inceledi.


Mersin Olgunlaşma Enstitüsü’nün ’İğneden İpliğe Endemik Bitkiler İğne Oyası Sergisi’ni de ziyaret eden Su, müze bünyesinde faaliyet gösteren ‘Çocuk Oyun Atölyesi’nde eğitim gören öğrencilerle de sohbet etti.




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