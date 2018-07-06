Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı’nda dönüşüm başladı

Akdeniz Belediyesi ile Çukurova Kalkınma Ajansı arasında imzalanan 8 milyon TL bütçeli, ’Akdeniz İlçesinde Çocuk ve Gençlerin Topluma Entegrasyonu İçin Mekansal Düzenlemelerin Yapılması’ projesi kapsamında, Mersinli şair Ümit Yaşar Oğuzcan’ın adını taşıyan parkta dönüşüm başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile yüklenici firmanın iş makineleri yardımıyla aralıksız çalıştığı, baştan sona yenilenip ’Masal Kahramanları Parkı’na dönüşecek olan 18 bin metrekare alana sahip parkta, havuz yapılacak bölüme ilk harç döküldü.

“Parkımız, kentte ses getirecek bir görünüme kavuşacak”

Üç Ocak Mahallesi Cemal Paşa Caddesi üzerinde bulunan Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı’nda devam eden yenileme çalışmalarını değerlendiren Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, park ve yeşil alanların korunması ve sayısının arttırılmasına büyük önem verdiklerinin altını çizdi. Pamuk, “Parkımızdaki yenileme çalışmamız sonucu, kentimizde ses getirecek ve insanlarımızı buraya çekecek güzel ve kalıcı bir eser ortaya çıkacağına inanıyoruz. Burada yapılacak yenileme projemiz, görsel bir zenginliği ortaya çıkaracak, altyapısı sağlam, kaliteli, uzun ömürlü olacak. Edebiyat tarihimize bir dönem damga vuran merhum şairimiz Ümit Yaşar Oğuzcan’ın adına yakışır bir eser ortaya çıkacak. Vatandaşlarımız görsel bir zenginliğe sahip güzel bir sürprize hazır olsunlar. Mersinlilerin, ortaya çıkacak eseri beğeneceğine ve takdir edeceğine inanıyoruz” dedi.

Pamuk, insan ve hizmet odaklı yönetim anlayışıyla, Akdeniz’in geleceği için yeni projelere imza atacaklarının altını çizerek, “Toplam 8 milyon lira bütçeye sahip bu projemiz sayesinde, Ümit Yaşar Oğuzcan’ın yanı sıra 26 parkımız baştan sona yenilenip spor alanları ve oyun ekipmanlarıyla donatılıyor. Böylece bütün mahallelerimizde sosyal, kültürel, mesleki, spor kurslarının açılabileceği yeni ve güzel mekânlar oluşturacağız. Akdeniz Belediyesi olarak çocuklarımızı da unutmadık ve ’Her Mahalleye Çocuk Parkı’ projemizi de hayata geçirdik. Bu kapsamda yenilediğimiz parklara yeni oyun grupları ve spor aletleri yerleştiriyoruz. Kısa zamanda tüm mahallelerimizde çocuklarımız, gönüllerince koşup oynamanın keyfini sürebilecek” diye konuştu.