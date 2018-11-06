Ümit Yaşar Oğuzcan şiirlerle anıldı

yıl dönümünde Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikle anıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Yazarlar Derneği (MEYAD) tarafından Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen program, Ümit Yaşar Oğuzcan'ın hayatını anlatan sinevizyon gösterimi ve Oğuzcan'ın kendi sesinden okuduğu ‘Beni Unutma' şiirinin dinletisi ile başladı.

Etkinlikte konuşan ve Oğuzcan'ın Tarsus'tan çıkarak Türk şiirine katkı sağlayan en önemli şairlerden biri olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkan Burhanettin Kocamaz, "Türk toplumunda Ümit Yaşar Oğuzcanların çoğalmasını temenni ediyorum" dedi.

Gecede Oğuzcan'ın akrabalarından Hikmet Oğuzcan, ‘Baba'dan Oğula' şiirini seslendirirken, Mehmet Sadık Oğuzcan ise şairin ‘Bildiğim Bir şarkı Var' adlı şiirini dinleyicilerle paylaştı. Kocamaz'ın Kültür Sanat Danışmanı Kudret Ünal ise kendisinin de çok sevdiği ‘Milyon kere Ayten' şiirini okuyarak dinleyenlere şiir dolu bir gece yaşattı.

Programda Mersin Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği eğitmenleri, şairin bestelediği, "Bu Kadar Yürekten Çağırma Beni", "Biraz Kül, Biraz Duman O Benim İşte", "İçimde Nice Uzun Yılların Özlemi Var" gibi birbirinden güzel şarkıları seslendirdi.