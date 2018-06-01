Üniversite-sanayi ele ele verdi

Ş. arasında, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ar-Ge çalışmaları kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Toros Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü’nde gerçekleşen imza törenine, Mütevelli Heyet Başdanışmanı Prof. Dr. Yüksel Özdemir, Rektör Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, Arbella Makarna Genel Müdürü Abdülkadir Külahçıoğlu ve Durum Gıda A.Ş. Durum Ar-Ge Sorumlusu Sedat Özçelik katıldı. Burada konuşan Sedat Özçelik, söz konusu işbirliği protokol sözleşmesinin üniversitedeki eğitimin, teknolojinin geliştirilmesi ve eğitimin kamu-sanayi işbirliği kapsamındaki birlik ve beraberlikte yürüyebilecek ortak sözleşme olduğunu dile getirdi. Özçelik, “Eğitim amaçlı bir durum söz konusu olduğu için özellikle Durum Gıda A.Ş.’nin, uluslararası ihracatın geliştirilmesi, teknolojinin ileri safhalara ulaştırılması ve özellikle de gıda teknolojisinde Endüstri 4.0’ı hayata geçirerek gıda mühendisleri alanında çalışmalarımızı başlatıyoruz” dedi.

Yapılan işbirliği protokolünün üniversite-sanayi ve kamu ilişkileri işbirliğinin güzel bir örneği olduğunu söyleyen Rektör Haluk Korkmazyürek ise "Bu işbirliği Arbella’nın Ar-Ge Merkezi’nde görev yapan hem teknisyen hem mühendis düzeyindeki personelin eğitim faaliyetlerini kapsıyor. Bu eğitim faaliyeti yeni markaların veya Arbella markasındaki yeni ürünlerin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu eğitim programımızı temelde sertifika ve yüksek lisans programları şeklinde iki kademeli düşünüyoruz. Çalışanlarınıza sağlayacağımız sertifika programları ve yüksek lisans programları ile iki tarafın da istediği güzel sonuçları elde edeceğimizi umuyoruz. Endüstri 4.0’ı bizim gerçekleştirebilmemiz çok önemli. Yeteneğimizi ne kadar çok geliştirirsek o kadar iyi olacaktır. Biz bu işbirliğine Endüstri 4.0’ın oluşturabileceği muhtemel bağımlılıkları ortadan kaldırıp kendi iç yeteneklerimizi geliştirme fırsatı olarak bakıyoruz. İki tarafa da hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Arbella Makarna Genel Müdürü Abdülkadir Külahçıoğlu da Arbella Makarna’nın şu anda 80’den fazla ülkeye ulaştığını belirtti. Külahçıoğlu, "Bu kadar ülkeye ulaşabilmemiz arkasında en önemli neden bugüne kadar kaliteye yapmış olduğumuz yatırımdır. Kalite ve hizmette pazarın ihtiyaçlarına göre ürün geliştirmedeki başarımız bizi artık bir üst sınıfa atlama noktasına getirdi. Bu nedenle de bir Ar-Ge Merkezi kurma girişiminde bulunduk. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın kontrolü ve denetiminde sağlamış olduk. Bu gelişimin en önemli gerekçelerinden veya önünü açacak şeylerden birisi de üniversite ile yapılacak olan işbirliğidir. Bugün de bunun ilk adımını atıyoruz. Toros Üniversitesi’ne teşekkür ediyoruz. Bize güvenerek inanarak bu işbirliğini bizimle birlikte geliştiriyorlar. Hem kendi Ar-Ge personelimizin gelişmesi hem de yeni ürünler gelişmesi bakımından bu işbirliğinin çok büyük sonuçları olacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.