Üniversiteli Feray davasında bayıltan karar

Mersin'de 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Feray Şahin'in evinde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan polis memuru Fatih Burak A., 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zanlının, kızını kasten öldürdüğünü ileri süren anne Aysel Şahin, kararın ardından duruşma salonunda fenalık geçirerek bayıldı. Baba Bekir Şahin, "Verilen karar vicdanlarımızı rahatlatmadı" dedi.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, sanık polis memuru Fatih Burak A., maktulün ailesi ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada mahkeme heyeti son kez iki tarafın da ifadelerini dinledi.

Davada yargılanan polis Fatih Burak A. ile avukatı beraat isterken, genç kızın avukatları da olayın kasten adam öldürme olduğunu, bu suçtan sanığın cezalandırılmasını istedi.

Anne baygınlık geçirdi

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, savcının mütalaası doğrultusunda karar vererek, sanık polis memuru Fatih Burak A.'yı, 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti. Karar üzerine salonda bulunan Feray Şahin'in annesi Aysel Şahin, fenalık geçirerek bayıldı.

"Karar vicdanlarımızı rahatlatmadı"

Mahkeme çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan baba Bekir Şahin, "Maalesef bugün kızımızın katiline adalet bir karar verdi ancak verilen karar adil olmadı, vicdanlarımızı rahatlatmadı, toplumun vicdanını da rahatlatmadı. 23 yaşında gencecik, üniversite son sınıf öğrencisi bir kızımız katledilmiştir. Hayatımızda hiç görmediğimiz, tanımadığımız bir kişi tarafından katledilmiştir. Ne arkadaşları, ne binadakiler bu şahsı tanımıyor. Kızımızı kasten ve bilerek katleden bu katile az ceza verilmiştir. Biz de insanız, biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Kimi ne diye koruyorlar. Ortada deliller, raporlar, katilin yalan, çelişkili ifadeleri varken, niye bunlar görülmedi, niye bunlar değerlendirilmedi de katilin başından bu yana verdiği ifadeler doğrultusunda bir soruşturma geliştirildi ve sonunda mahkeme karar verdi. Gencecik üniversite öğrencimiz, bir kızımız katledilmiştir. Biz buna itiraz ediyoruz" diye konuştu.

Avukatlar da kararı Adana Bölge Mahkemesine götürüp, itiraz edeceklerini ifade ettiler.