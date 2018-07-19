Üniversiteli Feray’ın ölümüne ilişkin savcı mütalaasını verdi

Savcı mütalaasında sanık polisi memuru Fatih Burak A.’nın taksirle adam öldürme suçlamasıyla cezalandırılmasını istedi. Şahin’in avukatı ise savcının mütalaasına tepki göstererek, sanığın kasten adam öldürmeden cezalandırılmasını istedi.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, sanık polis memuru Fatih Burak A., maktulün ailesi ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada savcı dosya ile ilgili hazırladığı mütalaayı okurken, sanığın ’taksirle adam öldürme’ suçundan yargılanmasını talep etti.

Mütalaayı dinleyen mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, dosyayı son bir kez daha incelemek ve karar vermek üzere duruşmayı 18 Eylül 2018’e erteledi.

"Taksirle değil kasten öldürdüğüne inanıyoruz"

Duruşmanın ardından savcılığın mütalasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şahin ailesinin avukatı Sevim Küçük ise mütalaayı kabul etmediklerini ve mevcut delil durumuna göre eksik olduğunu dile getirdi Sanığın taksirle değil kasıtlı olarak adam öldürme suçunu işlediğine inandıklarını kaydeden Küçük, delillerinde bu yönde olduğunu ifade etti. Kendilerinin mevcut delil durumuna göre ‘kasten adam öldürme’ suçunun oluştuğuna inandıklarını vurgulayan Küçük, “Biz sanığa yöneltilen cinsel saldırı suçu ile nitelikli kasten adam öldürme suçunun işlendiği kanaatindeyiz. Olaydan önce sadece bir iki saat birlikte oturmuş olmaları bu suçun işlenmediği anlamına gelmez. Kadın cinayetlerine baktığımızda çoğunda kadınlar erkek arkadaşları, eşleri, babaları tarafından öldürülüyor. O yüzden bu durum savcılık için hukuki bir gerekçe olmasa gerek. Ama biz iddialarımızın arkasındayız. Sanığın kasten adam öldürme suçunu işlediği üzerinden beyan vermeye devam edeceğiz” dedi.

Avukat Özgür Akdağ ise adli tıp kurumundan gelen son rapor ile sanığın yalan beyanda bulunduğu, delilleri karartmaya çalıştığının bir kez daha kanıtlandığını iddia etti. Akdağ, “Rapor bizim daha önceki savunmalarımızı destekler mahiyettedir. Söz konusu atışın uzak mesafeden atış olduğu raporla belirtilmektedir. Bu da sanığın silahı kurtarmak için hareket ettiği yönündeki savunmasını çürütmektedir. Ayrıca maktulenin yapılan tırnak arası incelemesinde sanığa ait DNA bulunduğu belirtilmiştir. Sanığın savunmalarında maktule ile herhangi bir fiziki temastan bahsedilmediği halde tırnak arasında DNA bulunması savunmasını çürütmüştür. Bu da Feray’ın direndiğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.