Üniversiteli genç kız kazada öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolun karşı tarafına geçerken aracın çarptığı 23 yaşındaki genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde bulunan Çağ Üniversitesinde okuyan Seda Aykut (23) isimli genç kız okul çıkışında D-400 karayolundan karşı tarafa geçmek istedi. Karayolunda Adana istikametinden Mersin yönüne giden F.M.U.'nun kullandığı 33 P 4470 plakalı otomobil, Seda Aykut'a çarptı. Yola savrulan üniversite öğrencisi genç kız ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Seda Aykut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri araç sürücüsünü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.