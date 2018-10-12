Ünlü oyuncu Metin Yıldız MTOSB'yı ziyaret etti

Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Metin Yıldız, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Rol aldığı filmler, diziler ve sosyal sorumluluk projeleri ile adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Metin Yıldız, ziyareti kapsamında MTOSB Başkanı Sabri Tekli ve işadamı Bertan Can ile birlikte bölgeyi gezdi. Öğrencilerin ürettikleri projeleri yakından inceleyen Yıldız, projelerin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

MTOSB'nin eğitim alanındaki faaliyetlerinin çoğu üniversitelerde bile olmadığını vurgulayan Yıldız, eğitime önem veren bir yapıya sahip oldukları için Sabri Tekli'ye ve yönetimine teşekkür etti.

"Bu projeler desteklenirse ülkenin ekonomi sorunu çözülür"

Öğrencilerin projelerini hayranlıkla inceleyen ünlü oyuncu Yıldız, projelerin gerçekten ciddi projeler olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini belirterek, "MTOSB Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin gerçekleştirdiği projelerin desteklenmesi gerekiyor. Bu projeler arasında ülkenin ekonomik sorununu çözecek projeler var. Ben şaşkınlığımı gizleyemedim. 7-8 tane projeyi inceleme fırsatı buldum ve projelerin her biri akıl dolu. Ben öğrencilerin bu seviyelere gelmesinde emeği geçen ve birçok öğrenciye ışık tutan MTOSB Başkanı Sabri Tekli'ye teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

MTOSB Konferans Salonunda öğrencilere gösteri yapan Yıldız, salondakileri gülmekten kırdı geçirdi. Öğrencilik yıllarından anıları ve ünlü olmak için neler yaptığını aktaran Yıldız'a ve işadamı Bertan Can'a, Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından çiçek verildi.

Ziyaretten dolayı Metin Yıldız'a teşekkür eden Başkan Sabri Tekli, "Öncelikle Türkiye'nin yetiştirdiği ender yeteneklerden biri olan ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Metin Yıldız'a öğrencilere olan yakın ilgisinden ve ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Metin Yıldız önceki ziyaretinde yaptığı stand-up gösterisi ile öğrencilerimizi motive etmişti. Şimdi de öğrencilerimize gösterdiği yakın ilgi ve alaka ile onlara ilham kaynağı oldu" ifadelerini kullandı.