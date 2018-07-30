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30 Temmuz 2018 15:05

Ünlüselek: "Şehit yakınlarına ve gazilere sahip çıkmak herkesin görevi"

Mersin Gazi ve Şehit Asker Ailelerine Yardım Derneği Başkanı Suna Ünlüselek, dernek olarak bir süredir maddi sıkıntı yaşadıklarını ve kirayı bile ödemeyemez duruma geldiklerini belirterek, yaşadıkları sorunun bir hayırseverin yardımı sayesinde çözüldüğünü kaydetti.

Ünlüselek:

30 Temmuz 2018 15:05


Mersin’deki yöneticilerden son dönemlerde yeterli ilgiyi görmediklerini söyleyen Ünlüselek, "Bir hayırseverin bize yardım eli uzatması onur verici. Şehit yakını ve gazilere sahip çıkmak her vatandaşın görevi. 23 yıldan fazla bir zamandır dernek olarak Mersin’de gazilerimiz ve şehit yakınlarımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu süre içinde neler yaşadık biz bile unuttuk. 23 yıl içinde ne insanlar gelip geçti bu dernek çatısının altından" dedi.



Yardım Adana’dan geldi


Dernek olarak büyük sıkıntılar yaşadıklarını hatta bir ara kirayı ödeyemeyecek hale geldiklerini kaydeden Ünlüselek, "Derneğin faturaları ile boğuşur olduk. Eskiden ihtiyaçlarımız yerel yönetimler tarafından giderilirdi. Ancak şimdi belediye başkanlarının kapısına bile yaklaşamaz olduk. Sıkıntılı süreçte sesimizi Adana Yumurtalık Yeşilköy’den bir hayırsever bize yardımcı oldu. Kiralarımız ödendi. Sıkıntımız giderildi. Hiçbir karşılık beklemeksizin bize yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.




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