Üretici kadınlardan Ata'ya ziyaret

Mezitli Belediyesi, Kadın Üretici Pazarı'nda tezgah açan 100 kadını 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir'e götürdü.

Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarı'nda tezgah açan kadınlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 80'inci yıl dönümünde Anıtkabir'e gitmek istedi. Kadınların bu isteğini yerine getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, pazarda çalışan 100 kadını Ankara'ya yolladı. Anıtkabir'de Atatürk'ün mozolesi önünde saygı duruşunda bulunan üretici kadınlar, duygulu anlar yaşadı.

Atatürk sevgisinin tüm kentte yayılması için çok çeşitli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Tarhan, "Kadınlarımızdan Anıtkabir'e gitme talebi gelince elimizdeki tüm imkanları kullanarak çok sayıda kadınımızı Anıtkabir'e Atamızın huzuruna götürdük. Atatürk'ün bu ülkeye kazandırdıklarını herkesin görmesini istiyoruz. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve düşüncelerinin haklılığını her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Bu nedenle onun bize emanet ettiği cumhuriyetimizi ilelebet koruyarak yaşatmak azmi ve kararlılığındayız. Bizlere düşen bir diğer görev ise onun ilkelerini gelecek nesillere anlatmaktır" dedi.