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01 Temmuz 2017 13:48

"Uyuşturucu kullanımına hayır" sloganıyla bisiklet turu

Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Haftası çerçevesinde, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ’uyuşturucu kullanımına hayır’ sloganıyla bisiklet turu düzenlendi.


01 Temmuz 2017 13:48


Uyuşturucu madde kullanımına karşı farkındalık oluşturulması amacıyla Barış Meydanında düzenlenen etkinlikte katılımcılara uyuşturucunun zararları hakkında bilgi verildi. Daha sonra dağıtılan 250 bisikletle tur atan vatandaşlar, uyuşturucuya "hayır" dediler.


Etkinlik ile ilgili konuşan İl Müdürü Şaban Güneş, gençlerin madde bağımlılığı ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan kurtarılabilmesi için bisiklet ve diğer spor branşlarına yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bugün burada uyuşturucuyla mücadele ve madde bağımlılığına hayır, hayata gülümse bisiklet turu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Burada madde bağımlılığı ile mücadele kapsamı içerisinde bütün kamu kurum ve kuruluşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu etkinlik kapsamında İl Halk Sağlığı İl Müdürlüğümüz tarafından temin edilen 250 bisikleti burada gençlerimize dağıttık. Diyoruz ki bu madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadelede en büyük unsurlardan birisi elbette ki gençlerimizin spora yönelmesi. Bu anlamda bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. İnşallah bundan sonra da Mersinimiz de bu tür etkinliklerin farklı projelerle farklı alanlarda etkinliklerimiz devam edecektir. Gençlerimizi spor tesislerimize davet ediyoruz sokaktaki kötü alışkanlıklardan kurtulması adına. Ayrıca Ailelerimize diyoruz ki Mersinimizde gerçekten yeterli tesislerimiz var. Bu tesislerimizden spor adına genlerimiz ve bütün halkımız faydalanabilir. Bu vesileyle toplumun bütün kesimini bu madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadeleye davet ediyoruz” dedi.


Etkinliğe, Vali Yardımcısı Cemal Yıldızer, Spor Şube Müdürü Ali Osman Bebek, antrenörler ile çok sayıda sporcu ve vatandaş katıldı.




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