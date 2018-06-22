Uyuşturucu satıcılarına geçit yok

Ekipler, şahıslarla birlikte 4 kilo 300 gram esrar, 2 tabanca, 1 av tüfeği, 1 hassas tartı ile esrar ayıklamada kullanılan öğütücü ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs veya şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda il genelinde yapılan çalışmalarda madde ticareti yaptığı belirlenen şahısları izlemeye alan ekipler, Cumhuriyet Savcılığından alınan izin doğrultusunda belirlenen yerlere operasyon düzenledi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda adreslerde arama yapan ekipler, açıktan ve paketlenmiş halde olmak üzere 4 kilo 300 gram esrar, 2 tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 hassas terazi ile 1 esrar ayıklamada kullanılan öğütücü ele geçirdi. Operasyonlarda biri kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Bugün emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.