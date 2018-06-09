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09 Haziran 2018 09:33

Uyuşturucu taciri polisten kaçarken kaza yaptı

Mersin’de aracında yüklü miktarda uyuşturucu olan şahıs, polisten kaçmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına düştü.

Uyuşturucu taciri polisten kaçarken kaza yaptı

09 Haziran 2018 09:33

Kazadan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli yakalanırken, araçta yapılan aramada 69 kilo esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin’e yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği tespit edilen bir şahsı, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi’nde aracı ile birlikte D-400 karayoluna çıkmak istediği sırada durdurmak istedi. Ancak polisin tüm uyarılarına rağmen kaçmaya başlayan şüpheli, Kazanlı Mahallesi’nde ara sokaklarda direksiyon hakimiyetini kaybederek aracı ile birlikte su kanalına düştü.


Kaza sonrası yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 2 çuval içerisinde 69 kilo esrar ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.




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