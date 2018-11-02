Uzmanından uyarı: "Çocuğunuzun yerine konuşmayın"

Bu nedenle çocuklara yapabilecekleri sorumluluklar verilmeli” dedi.

Medical Park Tarsus Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Seçil Bozkurt, bir anaokulunda düzenlenen seminerde ailelere çocuklarının güven kaybına uğramaması için neler yapılabileceği konusunda bilgiler verdi. Bozkurt, özellikle genç kuşak anne ve babaların çocuğunun adına konuşması, çocukların kendini ifade etmesine izin verilmemesinin güven kaybına neden olduğunu söyledi. Çocukların dünyaya geldiklerinde çok cesur olduklarını ve hiçbir şeyden korkmadıklarını, ancak özellikle ailelerin etkisiyle çekimser hale geldiklerini belirten Bozkurt, “Birçok anne-babanın çocuğa birisi soru sorduğunda yanıt vermesine fırsat bırakmadan '4 yaşındayız teyzesi. Kreşe gidiyoruz. Öğretmenimizi çok seviyoruz' diye konuşması çocuklarda güven kaybına neden oluyor. Çocuğunuzun kendini ifade etme özgürlüğünü elinden alırsanız kendine güvensiz çocuklar yetiştirirsiniz” dedi.

Bozkurt, korumacı anne ve babaların çocuklarının her ihtiyacını giderme ve onların adına iletişim kurma yaklaşımının çocukların güvenini kırdığına dikkat çekerek, “Danışmanlarımdan 17 yaşındaki bir kız öğrenci, 'Annem olmadan kendimi ifade edemediğimi, minibüse bile binemediğimi fark ettim' demişti. Bu çok önemli bir sorun” ifadesini kullandı.

"Hatalar da hayatın bir parçası"

Çocukların bütün ihtiyaçları karşılandığında anne ve babaya bağımlı hale geldiğine vurgu yapan Bozkurt, “Ailelerin çocuk için fazla beklenti içinde olması hayal kırıklığı yaşadığında bir daha denemekten korkmasına, kalkıştığı işi bırakmasına sebep olur. Hatalar ve başarısızlıkların da hayatın bir parçası olduğunu ve çocukların bununla tanışması gerektiğini unutmayın. Diğer yandan çocuğun sorumluluk duygusu kazanması kendine güvenini arttırır. Bu nedenle ev içinde çocuğun yapabileceği sorumluluklar verin” şeklinde konuştu.