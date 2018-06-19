1 olarak açıklandı. 11.7’den bu oranlara indi. Ben buradan müjde vermek istiyorum. Önümüzdeki ay açıklanacak rakamlarda artık Türkiye, işsizlik rakamlarında tek haneleri görecek" dedi.

Uzunkaya, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) iş birliğinde hayata geçirilen Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi’nin (MEGİP) protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, projenin Türkiye’de ilk olduğunu söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların uzun süredir üzerinde çalıştığı projenin ilk uygulamasının Mersin’de hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Uzunkaya, projenin Türkiye’ye örnek olması için çaba göstereceklerini belirtti.

"Türkiye İş Kurumu, 2000’li yılların başında ’kapatılsın’ denilen bir kurumdu"

Türkiye’nin son dönemde milletçe büyük başarılara imza attığını vurgulayan Uzunkaya, "Türkiye İş Kurumu’nun, geçmişte bilinen kamu kurumları hantallığı içerisinde değil, özel sektörün de en aktif unsuru olarak 7 gün, 24 saat yılın 365 günü ülkemizin ve milletimizin hizmetine amade olan bir kurumdur. Hiçbir başarı tesadüflerin, rastlantıların sonucu değildir. O başarının arkasında yatan nice uykusuz gecelerin, nice zorlukların olduğunu bilmek gerekir. Netice itibariyle Türkiye İş Kurumu 72 yılını geride bırakan bir kurum. Ama 2000’li yılların başına gelindiğinde, ’Böyle bir kuruma ne gerek var ki, ne iş yapıyor ki, kapatılsın’ denilen kurum haline gelmişti. Kurumların suçu yok, insanların suçu yok, müesseselerin suçu yok. Elbette ki, burada başarı ve başarısızlık, yönetim anlayışı ile alakalı. Elbette bu düşünceyi sarf edenler haksız da değildi. Türkiye’nin 81 ilinde 1 yılda sadece 24 bin insanın istihdamına aracılık yapan bir kurum konumundaydı. Onun için ’kapatalım ve kurtulalım’ denildi" diye konuştu.

"10 yılda 7.5 milyon istihdam sağladık"

Bugün Türkiye İş Kurumu’nun 81 ilde 8 bin 500 personeli, 100 istihdam uzmanı ile ve birçok ilçede teşkilatlanan yapısı ile sadece 81 milyonun gözdesi değil, Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği’nin başkanlığını yürütecek ve politikalarına yön verecek bir seviyeye ulaştığını kaydeden Uzunkaya, "Kimse bu ülkenin üzerinde karamsarlık bulutları estirmeye kalkmasın. 2007-2017 yılı rakamlarına göre Avrupa Birliği’nin (AB) 10 yıldaki istihdam rakamı 7 milyon 190 bin. 160 milyon iş gücü olan ABD’nin 2007-2017 yıllarında istihdamı 7 milyon 291 bin. Türkiye’nin tek başına gerçekleştirdiği istihdam ise 7 milyon 500 bin. Biz boşuna yerine geldiğinde ’dünya 5’ten büyüktür’ demiyor, yeri geldiğinde, mesele insanlık olunca, ’Türkiye tüm dünyadan daha büyüktür’ demiyoruz. Onun için istediğimizde neleri başarabileceğimizin ölçüsüdür bunlar. Yine bu süreçte AB 28 ülkede işgücü piyasasına katılım 9 milyon, Türkiye’de ise 8.8 milyon. Bir ülkede kalkınmadan, büyümeden bahsedeceksek, kadınların işgücü piyasasında etkin olarak yer alması lazım, aktif aktör haline gelmesi lazım. 10 yıl öncesine kadar kadınların işgücü piyasasındaki oranı yüzde 23’lerde geziyordu. Bugün ise yüzde 34’lere gelen bir rakamdan bahsediyoruz. Kadın işgücüne katılım oranımızda da 10.4’lük bir artış gerçekleştirdik. Bu oran Avrupa’da da yok Amerika’da da yok, dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir artıştan bahsedemezsiniz. Gençlerin istihdamı açısından baktığımızda da bu süreçte gençlerimizin işgücüne katılım oranı 6.7’ler civarındadır" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki ay işsizlik rakamlarında tek haneleri göreceğiz"

Türkiye İstatistik Kurumu’nun dün açıkladığı işgücü piyasası verilerine de değinen Uzunkaya, şöyle devam etti:

"İşsizlik rakamları 10.1 olarak açıklandı. 11.7’den bu oranlara indi. Ben buradan müjde vermek istiyorum. Önümüzdeki ay açıklanacak rakamlarda artık Türkiye, işsizlik rakamlarında tek haneleri görecek. İstihdam oranımızı yüzde 1’lik arttırdık ve geçen yıl aynı dönemle mukayese ettiğimizde 1 milyonluk bir istihdam artışı gerçekleştirdik. Bütün bu çalışmaların neticesinde 32 milyonluk bir işgücü piyasası, 28.5 milyonu bulan bir istihdamı ile Türkiye yarınlarına emin adımlarla yürümektedir."

İŞKUR Mersin İl Müdürü Mustafa Kutlu ise işgücü piyasaları hızlı dönüşüm süreci geçirirken işsizlikle mücadele politikaları değişse de işsizliğin tüm dünyanın ortak sorunu olduğunu söyledi. Kutlu, 2023 hedefleri doğrultusunda İŞKUR’un yenilenen kurumsal yapısı ile işgücü piyasasının ihtiyacı doğrultusunda çalışmalar yürüttüğünü belirterek, 2017’de başlayan milli istihdam seferberliğinin kapsamı genişleyerek devam ettiğini ifade etti.

Kızıltan: "İş ve aş ülkemizin sosyal huzurudur"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, İŞKUR’un gerçekten kamu kurumları arasında özel sektör mantığı ile çalışan bir kurum olduğunu belirttiği konuşmasında, "İş dünyası olarak, üretmek ve kentimizin zenginliği olmak bizler için bir gururdur. Ancak, bize bundan daha da çok gurur veren şey; kentimizin istihdamına katkı vermektir. Çünkü iş ve aş ülkemizin sosyal huzurudur. Bir ülkenin gelişmesi ve varlığını sürdürebilmesi için en temel unsur eğitimdir. Tabii iş dünyası olarak biz eğitimin, özellikle de teknik ve mesleki eğitimin önemini her platformda belirtiyoruz. Teknik ve mesleki eğitimde çağa uygun bir sistem oluşturmalıyız. Teknik ve mesleki eğitimi bir ulusal politika haline getirmemiz gerekiyor. Özellikle, bugün imzalanacak olan MEGİP-Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İş Birliği Protokolü kentimizin ve ülkemizin istihdam sorununun çözümü adına atılmış doğru bir adımdır" dedi.