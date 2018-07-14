Uzunoğlu, firmaları banka ilişkileri konusunda bilgilendirdi

MTSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, bankaların kredi mekanizmaları hakkında bilgi veren Uzunoğlu, firmalara önümüzdeki süreçte finans yapılarını koruyabilmeleri adına neler yapmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu.

"Firmaların yönetim yapısı değişmeli"

Firmaların yönetim yapısını değiştirmesi gerektiğini belirten Uzunoğlu, "Yalnızca maliyeye yükümlülüğünüzü yerine getirmek adına muhasebe tutma anlayışını sonlandırın. Muhasebecinizin finans bilgisi de olması şart. Sürekli firmanızı nasıl yönetip geleceğe yönelik nasıl stratejiler geliştirmeniz gerektiğine dair tartışın. Mutlaka nakit akış tablosu çıkarın. Nereden nakit girişiniz, nereden nakit çıkışınız olacak görme imkanınız olur. Nakit girişinde sorun olursa nakit açığını firmanızın nereden kapatabileceğini belirleyin. Atıl varlıklarınız varsa, satabiliyorsanız hala geç değil, satın. Merak etmeyin daha ucuza yerine koyma fırsatınız olacak. Şu dönemde likitte kalmaya dikkat edin. Sermayenizi güçlendirin. Gerekirse zarar ettiğiniz, safra işlerinizden kurtulun. Kontrol edebileceğiniz işi yapın. Yarın kredi bulamayacak gibi kendi nakdinize güvenerek hareket edin" dedi.

"Krediler tabana yayılmıyor"

Türkiye’de son 5 yılda bankaların verdiği kredilerin 3 kat arttığını dile getiren Uzunoğlu, bu kredilerin dağılımının da değiştiğini bildirdi. Krediler bu kadar artmasına, ekonomiye büyük miktarda para girmesine rağmen nakit akışının istenen seviyelerde olmasının sebebine de değinen Uzunoğlu, "Çünkü bundan 5 yıl önce bankaların verdiği kredilerin yüzde 33’ü tüketici kredisi olarak halka, yüzde 33’ü KOBİ’lere, yüzde 33’ü de kurumsal büyük firmalara dağıtılıyordu. Yani kredi dağılımı eşitti. Bugün ise kredilerin yüzde 24’ü tüketicilere, yüzde 24’ü KOBİ’lere yüzde 52’si ise kurumsal firmalara dağıtılıyor. Yani krediler tabana yayılmadığı için piyasada kimse bu paraları göremiyor" ifadelerini kullandı.

"İçinde bulunduğumuz çalkantılı dönemde likitte kalın"

Uzunoğlu, iş dünyasına döviz kurlarındaki ve faizdeki hareketliliğin yaşandığı bugünlerde likitte kalmaları çağrısında bulundu. Önümüzdeki süreçte kredi temin etme noktasında sıkıntılar yaşanabileceğine de dikkat çeken Uzunoğlu, "Arsalarınızın, malınızın değeri zamana, mekana ve koşullara göre değişkenlik gösterir. Bugün yüksek değerde olan arsanız yarın aynı değere ulaşamayabilir. Ama cebinizdeki para her şeyiniz. Hala malınızı nakde çevirebiliyorken bunu değerlendirin" şeklinde konuştu.