’Vakıflar Haftası’ kutlanıyor

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Su, vakıfların toplumda çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Vakıf kültürü bizlere sosyal yardımlaşmanın, dayanışmanın, birliğin ve beraberliğin en güzel örneklerini göstermektedir" dedi.

Su, konuşmasının sonunda Vakıflar Bölge Müdür Vekili Ahmet Develi ve beraberindeki heyetin nezdinde tüm vakıf çalışanlarının haftasını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Bölge Müdür Vekili Develi ise Vali Su’ya kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdikten sonra, bu yıl 35’incisi ‘Vakıf Kuran Kadınlar’ temasıyla kutlanan ’Vakıflar Haftası’ boyunca sergi, konferans gibi birçok etkinlik gerçekleştireceklerini söyledi ve vakıfların Mersin özelinde gerçekleştirdiği faaliyetlerinde verdiği desteklerden dolayı Vali Su’ya teşekkür etti.