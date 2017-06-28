Vali Çakacak, Baro Başkanına ve Tarsus’a veda etti

Ramazan Bayramı sonrasında veda ziyaretlerine devam eden Çakacak, Baro Başkanı Ali Er’i ziyaret etti. Mersin Adalet Sarayı kapısında Er ve Baro Genel Sekreteri Hakkı Eren Mülayim tarafından karşılanan Vali Çakacak, daha sonra Baro Başkanlığı makamına geçti. Baro Başkanı Er, ziyarette yaptığı konuşmada, Çakacak’a yeni görev yerinde başarı dileklerinde bulunarak tebrik etti.

Çakacak, veda ziyaretlerini Tarsus ilçesi ile sürdürdü. Veda ziyareti programı kapsamında ilk olarak Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal ile bir araya gelen Çakacak, buradaki sohbetin ardından Kaymakam Ünal ile birlikte Şehitkerim Mahallesinde bulunan Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası’na geçti. Çakacak, burada vedalaşmak amacıyla bir araya gelen Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Ruhi Koçak, ilçe protokolü, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu. Koçak, Vali Özdemir Çakacak ile birlikte çalışmaktan büyük keyif aldıklarını belirterek, Mersin’in hak ettiği konuma ulaşması yolunda Tarsus’a ve Mersin’e kattığı değerlerden dolayı Çakacak’a teşekkür etti.

Çakacak ise Mersin’e geldiği günden bu yana devraldığı görev bayrağını daha ileri noktalara taşıyabilmek amacıyla yürütülen çalışmaları Valilik koordinesinde, kentin tüm dinamikleri ile birlikte hareket ederek, el ve gönül birliğiyle yürüttüklerini ifade etti. Kamu idareciliğinde Ahi Evran’ın “Elin, kapın, sofran açık olsun. Güler yüzlü, tatlı dilli ol” sözünü düstur edindiğini vurgulayan Çakacak, vatandaş ve devlet işbirliğinin en güzel örneklerinin ancak bu sayede sergilenebileceğini söyledi.

Daha sonra Tarsus Adliyesi’ne geçen Vali Çakacak, Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç tarafından adliye binası önünde karşılandı. Çakacak’a, ziyaretlerinden dolayı şükranlarını sunan Başsavcı Kılıç, Eskişehir Valiliği görevinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Başsavcı Kılıç’ın, Mersin’de görev yaptığı yaklaşık bir yıllık süre içerisinde çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürdüğünü belirten Çakacak da Kılıç’a bundan sonraki çalışmalarında da başarısının artarak devam etmesi temennisini delide.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can’ı da ziyaret ederek veda eden Çakacak, buradan Çağ Üniversitesi’ne geçerek, Rektör Prof. Dr. Ünal Ay ile bir araya geldi. Çakacak’a Eskişehir Valiliği görevinin hayırlı olmasını dileyen Rektör Ay, “Çağ Üniversitesi olarak, Mersin’de görev yaptığı süre zarfında Sayın Valimizin yakın ilgisiyle karşılaştık. Sayın Valimizin yenilik getirecek projelere, bilime ve bilimsel çalışmalara verdiği öneme birebir şahit olduk. Bu nedenle Çağ Üniversitesi olarak, yürüttüğümüz çalışmalardaki katkılarından ve vermiş olduğu desteklerinden dolayı Sayın Valimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Çakacak ise “Çağ Üniversitemiz, ilimizin önde gelen dinamiklerinden birisidir. İlimizin katma değerini yükselten projelerin gerçekleşmesinde büyük katkı sunan Çağ Üniversitesi Rektörü Sayın Ünal Ay’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çakacak, daha sonra Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı’na son kez başkanlık etti.