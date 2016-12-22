Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Mersin’in ve Türkiye’nin küresel ölçekte rekabet gücünü arttırmak için güvenlik konusunda hiçbir taviz vermeden gümrük işlemlerini kolaylaştırmak ve dış ticareti daha kolay yapılabilir hale getirmek durumunda olduklarını söyledi.

Vali Çakacak, Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Fikret Erol, ziyarette Vali Çakacak’a bölge müdürlüğünün gerçekleştirdiği çalışmalar ve yürüttüğü faaliyetler ile ilgili bilgi verdi.

Burada bir konuşma yapan Çakacak, ülkelerin dış ticarette rekabeti sürdürebilmelerinde gümrüklerin denetlenmesinin önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Kusursuz bir şekilde gerçekleştirilen denetim uygulamalarının hem ülke ve özel sektör menfaatlerinin korunması hem de ülke güvenliğinin sağlanmasında önemli işlevleri yerine getirdiğini belirten Çakacak, gümrüklerin diğer kamu kurumları ve özel sektör ile gerçekleştirdiği koordinasyona da değindi. Koordinasyonun kurulabilmesi için karşılıklı etkileşim ve iletişim kanallarının güçlü olması gerektiğini vurgulayan Çakacak, “Hem ilimiz hem de ülkemizin küresel ölçekte rekabet gücünü arttırmak istiyorsak, güvenlik konusunda hiçbir taviz vermeden yüksek teknolojiyi de en etkin şekilde kullanarak, gümrük işlemlerini kolaylaştırmalı ve dış ticareti daha kolay yapılabilir hale getirmeliyiz. Bu açıdan baktığımızda Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği çalışmaları dikkatle takip ediyor, başarılarından büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.

Vali Çakacak, daha sonra Mersin Limanı’nı da ziyaret ederek, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP) Genel Müdürü Frans Jol ile bir görüşme gerçekleştirdi.