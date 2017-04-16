Vali Çakacak eşi Kevser Çakacak ile birlikte oyunu kullandı

Gazipaşa Ortaokulu’nda 1114 numaralı sandıkta gerçekleşen oy verme işleminin ardından bir açıklama yapan Vali Çakacak, eşi ile birlikte vatandaşlık görevlerini yerine getirerek oy kullandıklarını kaydetti. Çakacak, halk oylaması kapsamında Mersin’de 1 milyon 246 bin 180 seçmenin oy kullanacağına dikkat çekerek, seçmenlerin halk oylaması boyunca sandıklara rahatlıkla ulaşabilmeleri ve hür iradeleriyle hiç bir baskı altında kalmadan oylarını kullanabilmeleri amacıyla, il merkezinde vali yardımcısı, ilçelerde ise kaymakamlar başkanlığında Seçmen Koordinasyon Harekat Merkezleri oluşturulduğunu ve oy kullanılacak tüm binalarda gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Çakacak, "Seçimler ve halk oylamaları birer demokrasi şölenidir, huzur ve güven ortamı içerisinde geçmesi arzulanır. Biz de valilik olarak huzur ve güven ortamının temini için gerekli tüm çalışmaları yaptık” dedi.

Vali Özdemir Çakacak, Gazipaşa Ortaokulu’na oy kullanmak için gelen vatandaşlarla da yakından ilgilenerek bir süre onlarla sohbet etti.