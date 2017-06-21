Vali Çakacak koruyucu ailelerle iftarda buluştu

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ve İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun tarafından iftar duasının okunmasıyla devam eden programda konuşan Çakacak, Ramazan ayının manevi atmosferinde koruyucu ailelerle birlikte iftar açıyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başta milli ve manevi değerler olmak üzere, tüm insani değerlerin bireylere ilk olarak aile ortamında öğretildiğinin altını çizen Vali Çakacak, çeşitli sebeplerden dolayı devletin koruması altında olan çocuklar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan koruyucu aile programı ile koruyucu ailelerin adeta bir can simidi olduğunu, aile sıcaklığından yoksun çocukların sıcak bir yuva özlemini en iyi şekilde giderdiğini ifade etti.

Koruyucu Aile Programı çerçevesinde, ülke genelinde 4 bin 319 aile tarafından, 5 bin 247 çocuğa sahip çıkıldığını kaydeden Çakacak, Mersin’de 110 aile tarafından 142 çocuğa gerçek bir yuva ortamı sunulduğun bilgisini vererek, bu konudaki duyarlılığın Mersin’de en güzel şekilde sergilendiğini belirtti.

“Koruyucu aileler, birlik, beraberlik ve dayanışma atmosferinin tüm yıla yayılmasına katkı sağlamaktadır"

Yuva hasreti çeken çocuklara kol kanat gererek sıcak bir yuva ortamı sağlayan ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine ön ayak olan koruyucu ailelerin bu yönleriyle, Ramazan ikliminde milletçe yaşadığımız birlik, beraberlik ve dayanışma atmosferinin tüm yıla yayılmasını sağlayarak, toplumda çok güzel bir örnek teşkil ettiğini ifade eden Çakacak, sıcak bir yuva ortamından yoksun çocukları, sevgi ve saygının en üst düzeyde yaşatıldığı aile ortamına dahil eden tüm ailelere teşekkür etti.

Devletin ve hükümetin çeşitli nedenlerle aile ortamından mahrum kalan çocukları, yurt ve yuvalarda misafir ederek her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına büyük önem verdiğini dile getiren Çakacak, "Devletimiz insanın, hele de küçük yavrularımızın maddi ihtiyaçlarından çok manevi gereksinimlerinin

karşılanmasını ve sevgi ekseninde sıcak bir yuvada yetişmelerini hayati önemde görmektedir. Bu doğrultuda bu çocuklarımızın kardeş, anne, baba sevgisinin en temiz ve masum haliyle en güçlü şekilde yaşatıldığı aile ortamında, milli ve manevi değerlerine bağlı, milletine ve insanlığa faydalı bireyler olarak yetişmelerini teşvik etmektedir” dedi.

Konuşmalarından ardından Vali Özdemir Çakacak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ’Yılın Babası’ olarak seçilen ve ödülünü bizzat Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın elinden alan Mustafa Boyraz’a plaket, Kevser Çakacak ise anne Azize Boyraz’a çiçek takdim etti. Programda, minik Kader’in koruyucu ailesi için yazmış olduğu şiiri okuması katılanlara duygu dolu anlar yaşattı.