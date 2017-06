Vali Çakacak Mersin’e veda ediyor

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) tarafından son kararname ile Eskişehir Valiliği’ne atanan Vali Çakacak onuruna veda yemeği düzenlendi. Çakacak, programda yaptığı konuşmada birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güzel örneklerinin sergilendiği Mersin gibi güzide bir ilde görev yapmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vatanın her köşesinde görev yapmayı onur bildiğini vurgulayan Çakacak, "Bu nedenle görevimizi bir ibadet mesabesinde görür, vatandaşlarımıza her zaman Ah-i Evran’ın dediği gibi güler yüzlü, tatlı dilli olmaya çalışır, elimizi ve kapımızı her zaman açık tutarız. Mersin’de görev yaparken de ’Halka hizmet Hakk’a hizmettir’ düsturundan hareketle, en ücra bir köşede bir vatandaşımızın ayağına diken batsa dahi, vatandaşımızın o acısını yüreğimizde hissederek çalıştık, vatandaşımızın yüreğine girmenin çabası içerisinde olduk“ ifadelerini kullandı.

Mersin’deki görev süresi boyunca Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan’ın büyük destekleri ve kentin tüm dinamikleriyle birlikte hareket etmenin verdiği güçle her zaman, Akdeniz’in incisi Mersin’i hak ettiği konuma getirmenin gayret ve çabası içerisinde olduklarını belirten Çakacak, “Kardeşlik ikliminin sergilendiği Mersin’de çalışmalarımızı her zaman yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde yürüttük. Birlik ve beraberliğini en iyi şekilde ortaya koyan dinamiklerin bu gayret ve azmi sürdüğü takdirde Mersin’in, kısa sürede hak ettiği konuma ulaşacağına inanıyor, Mersin’den çok güzel duygularla ayrılıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kentte bulunduğu süre içerisinde Vali Çakacak ile birlikte kentin tüm dinamikleriyle el ele vererek Mersin’i bulunduğu yerden daha ileriye taşıma gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, bundan sonraki süreçte Eskişehir’de de yine kentin tüm dinamikleriyle birlikte birçok başarılı çalışmalara imza atacağına olan inancını dile getirdi.

MTOSB Başkanı Sabri Tekli ise aynı zamanda MTOSB’nin Müteşebbis Heyet Başkanlığını da yapan Vali Özdemir Çakacak’ın Mersin’de görev yaptığı 33 aylık süre içerisinde, iş insanlarının önündeki birçok bürokratik engelin aşıldığının altını çizerek, “Sayın Valim, girişimci kişiliğinizle

bölgemize kattığınız değerler tartışılmazdır. Yine sizin büyük katkılarınızla bölgemizde temeli atılan birçok yatırım ve sağlayacağı istihdamın meyvelerini ise önümüzdeki süreçte göreceğiz. Mersinimize kazandırdığınız tüm değerler için, Mersinli sanayici ve iş insanları adına şükranlarını sunuyorum” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Vali Özdemir Çakacak’ın davetlilerle tek tek vedalaşmasıyla devam eden program, Çakacak ile eşi Kevser Çakacak’ın günün anısına davetlilerle fotoğraf çektirmeleriyle sona erdi.

Çakacak Valilik personeli ile vedalaştı

Öte yandan Vali Özdemir Çakacak, Mersin Valiliği’nde görev yapan personelle vedalaştı. Valilik personelinin görev yaptığı büroları tek tek gezerek vedalaşan Çakacak, “Mersin’de göreve başladığımız ilk günden bu yana devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olarak elimizden gelenin en iyisini yapma, valilik çatısı altında ilimizde birlik ve beraberliği sağlama gayreti içerisinde olduk” dedi.