Vali Çakacak Mersin’e veda etti

Sahil Valilik Hizmet Binasındaki uğurlama töreninde konuşan Vali Çakacak, görev yaptığı 3 yıllık zaman diliminde Mersinlilere hizmet etmekten onur duyduğunu ifade ederek, Mersin’den ayrılıyor olmanın hüznünü yaşarken, Eskişehir Valiliğine atanmasının ise yeni bir başlangıç olduğunu söyledi.

Mersin’de görev yaptığı süre içerisinde kentin daha da gelişerek kalkınması için ilin tüm dinamikleriyle el birliği, gönül birliği içerisinde hareket ettiklerini kaydeden Vali Çakacak, “Görev süremiz boyunca Mersin’de birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini vermeye çalıştık. Bu nedenle Mersin’den çok güzel duygularla ayrılıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Eskişehir’e atanmış olmalarının bir nöbet değişimi olduğunu belirten Vali Özdemir Çakacak, ülkeye ve millete hizmet nöbetine Eskişehir ilinde devam edeceğini dile getirerek, “Mersin’den görev icabı ayrılıyor olabiliriz, ancak Mersinliler ile kurduğumuz gönül bağını bir ömür yüreğimizde hissedeceğiz. Artık Eskişehir’de de bir kapınızın olduğunu belirtiyor, bizden yana bir hakkımız varsa helal ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Veda konuşması sonrasında valilik önünde bir araya gelenlerle tek tek vedalaşan Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, vatandaşların gözyaşları ve yoğun sevgi gösterileri eşliğinde yeni görev yerleri Eskişehir’e gitmek üzere Mersin’den ayrıldı.