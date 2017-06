Vali Çakacak, Mersinlilerin bayramını kutladı

Vali çakacak, mesajında, bir Ramazan ayını daha huzur içerisinde geride bırakmanın hüznünü yaşarken, aynı zamanda sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin hakim olduğu, dostluk ve kardeşliklerin tazelendiği bir Ramazan Bayramına da ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Çakacak, “Ramazan Bayramını fırsat bilerek, varsa aramızdaki dargınlıklara son vermeli, büyüklerimizin hayır duasını almalı, küçüklerimizin mutluluğuna mutluluk katmalı, ailemiz, şehit ailelerimiz, gazilerimiz başta olmak üzere tüm dost ve akrabalarımızı ziyaret etmeli, bayramın kardeşlik iklimini tüm yurda egemen kılmaya el birliği içerisinde gayret göstermeliyiz. Ecdadımızın tek yürek olarak büyük fedakarlıklar ve kahramanlıklar sonucu bizlere vatan kıldığı ve binlerce yıldır bu kutsal topraklarda yaşattığı birlik, beraberlik ve kardeşliği, bizler de cennet vatanımızda daim kılarak ecdadımıza layık bireyler olmalıyız” dedi.

Dayanışma ve yardımlaşmanın sembolü olan Ramazan Bayramı süresince ve sonrasında kardeşlik bağlarının daha da güçlendirileceğine, ecdattan miras kalan hasletlerin en güzel şekilde yaşatılacağına ve bu hasletlerin gelecek kuşaklara aktarılarak ölümsüz kılınacağına yürekten inandığını vurgulayan Çakacak, “Bu güzel bayram günü vesilesi ile adeta bir yeryüzü cenneti olan bu güzel şehirde yaklaşık üç yıla yakın sürede Mersinli hemşehrilerimin hizmetinde bulunmaktan büyük bir onur duyduğumu, gönlümün ve kapımın her zaman Mersinli hemşehrilerime açık olduğunu ifade etmek istiyorum. Görev yaptığım süreçte Mersinimizi daha ileri noktalara taşıma çalışmalarımızda her türlü desteği sağlayan yerel yönetim, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, basın kuruluşları, kamu kurumlarının tüm yönetici ve her kademedeki çalışanlarına ve tüm Mersin halkına şükranlarımı sunuyorum. Mersinli hemşehrilerimin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bayramın sevgi ve barış ikliminin tüm yeryüzünü kaplamasını temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.