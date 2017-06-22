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22 Haziran 2017 12:51

Vali Çakacak: "Milletimiz ve devletimiz güvenlik güçlerimizin omuzları üzerinde yükselecek"

Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünce (POMEM) düzenlenen iftar programında özel harekat polisi adaylarıyla buluştu.

Vali Çakacak:

22 Haziran 2017 12:51


600’e yakın polis adayının eğitim gördüğü POMEM’de düzenlenen iftara, Vali Çakacak’ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, POMEM Müdürü Zafer Ağırkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Kanat, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Fatih Erhan, Adalet Komisyonu Başkanı Hakan Kuzu, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve polisler katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ve iftar duasının okunmasıyla devam eden programda konuşan Vali Çakacak, iftarın Ramazan ayının manevi havasının ötesinde, dinimizce bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen Kadir Gecesi’nde gerçekleşiyor olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Ramazan birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma demektir. Onun için diyoruz ki, Ramazan ayında birbirimize daha yoğun bir şekilde gösterdiğimiz bu hasletleri sadece Ramazanda değil tüm yıl içerisinde sürdürürsek, toplumsal barışa ve huzura en büyük katkıyı o zaman yapmış oluruz" diye konuştu.


15 Temmuz hain darbe girişimine değinen Çakacak, o hain girişimle Türk milletini birbirine düşürmenin ve Türkiye’yi işgal etmenin amaçlandığını, ancak milletin Cumhurbaşkanının çağrısıyla meydanlara inerek, hainlerin bu emellerine ulaşmalarına fırsat vermediğini vurguladı. Çakacak, "Sizler devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olarak ülkemizde güvenlik ve asayişin teminini sağlamak üzere bu göreve talip oldunuz. Göreviniz hepinize şimdiden hayırlı olsun. Hem devletimizin bekası için hem de vatandaşlarımızın huzuru için zor ama bir o kadar da kutsal bir görev üstleniyorsunuz. Sizin adaletle yapacağınız bu görev, milletimizin huzurunun sağlanmasında çok önemli olacaktır. Onun için her biriniz bizler için son derece önemlisiniz" şeklinde konuştu.


Milletin ve devletin güvenlik güçlerinin omuzları üzerinde yükseleceğinin altını çizen Çakacak, "Görevinizi, devletimizin birliğini, dirliğini ve milletimizin kardeşliğini göz önüne alarak yapacaksınız. Görev yaptığınız yerlerde devletin vatandaşına uzanan şefkat eli olacak, düzenimizi yıkmak isteyenlere ise devletin demir yumruğu olacaksınız" dedi.


Konuşmaların ardından iftar yapıldı. İftardan sonra ise Çakacak polis adayları ile sohbet etti.




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