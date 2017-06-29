MTOSB hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak, MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ve Müteşebbis Heyet Üyeleri katıldı.

MTOSB Başkanı Tekli, toplantı öncesinde konuk odasında Vali Çakacak ile bir araya gelerek, Mersin’e katkılarından ve iş dünyasına verdiği desteklerden dolayı Çakacak’a teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

Konuk odasında bir süre sohbet edilmesinin ardından, toplantı salonunda Vali Çakacak başkanlığında son kez gerçekleşen Müteşebbis Heyet Toplantısında, bir önceki toplantıda alınan kararlar gözden geçirildi, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı sonunda Çakacak, MTOSB Müteşebbis Heyeti Üyelerine veda etti.