Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 10:41

Vali Çakacak, MTOSB Müteşebbis Heyet Toplantısı’na son kez başkanlık etti

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Eskişehir Valisi olarak atanması dolayısıyla son kez Vali Özdemir Çakacak başkanlığında yapıldı.

Vali Çakacak, MTOSB Müteşebbis Heyet Toplantısı’na son kez başkanlık etti

29 Haziran 2017 10:41


MTOSB hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak, MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ve Müteşebbis Heyet Üyeleri katıldı.


MTOSB Başkanı Tekli, toplantı öncesinde konuk odasında Vali Çakacak ile bir araya gelerek, Mersin’e katkılarından ve iş dünyasına verdiği desteklerden dolayı Çakacak’a teşekkür ederek, çiçek takdim etti.


Konuk odasında bir süre sohbet edilmesinin ardından, toplantı salonunda Vali Çakacak başkanlığında son kez gerçekleşen Müteşebbis Heyet Toplantısında, bir önceki toplantıda alınan kararlar gözden geçirildi, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.


Toplantı sonunda Çakacak, MTOSB Müteşebbis Heyeti Üyelerine veda etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
30
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    30°C
  • Cuma
    Açık
    34°C
  • Cumartesi
    Açık
    34°C
  • Pazar
    Açık
    33°C
MERSİN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:15
  • Güneş :05:19
  • Öğle :12:55
  • İkindi :16:47
  • Akşam :20:13
  • Yatsı :21:59
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!