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24 Haziran 2017 11:44

Vali Çakacak, Valilik Personeliyle iftarda vedalaştı

Eskişehir Valiliği’ne atanan Vali Özdemir Çakacak, Eşi Kevser Çakacak ile birlikte ev sahipliğini yaptıkları iftar programında, vali yardımcıları, kurum müdürleri ve Valilik personeliyle vedalaştı.

Vali Çakacak, Valilik Personeliyle iftarda vedalaştı

24 Haziran 2017 11:44


Mersin Valiliği himayesinde Sultaşa Otel’de düzenlenen ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun tarafından okunan iftar duasının ardından, Vali Çakacak’ın yaptığı veda konuşması ile devam etti. Ramazan’ın son günlerinin idrak edildiği mübarek bir günde, yaklaşık 3 yıl boyunca uyum içerisinde mesai yaptığı kurum müdürleri ve personelle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Çakacak, birlik, beraberlik, kardeşlik gibi hasletlerin Ramazan ayında en üst seviyede yaşandığını kaydetti. Mersin’de göreve başladığı ilk günden bu yana devletin emrinde, milletin hizmetinde olarak elinden gelenin en iyisini yapma, Mersin’de birlik ve beraberliği sağlama gayreti içerisinde olduğunu belirten Çakacak, bu yoğun gayret neticesinde ortaya çıkan başarılı çalışmalarda sadece idarecilerin değil, büyük oranda personelin de payı olduğunu vurguladı.


İlk başta Valilik personeli ile buluşma şeklinde planlanmış olan iftar yemeğinin, son çıkan kararname dolayısıyla bir veda yemeğine dönüştüğünü de dile getiren Çakacak, “Mesai arkadaşlarımız olan sizler kimi zaman mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmak durumunda kaldınız. Ama hiçbir arkadaşımız görevlerinden imtina etmedi, aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürdü. Bu itibarla, büyük özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teker teker teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışma hayatınızda da aynı özveriyi göstereceğinize inanıyorum” dedi.




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