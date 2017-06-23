Vali Çakacak veda ziyaretlerini sürdürüyor

Çakacak, bu kapsamda yine aynı kararname ile Akdeniz Kaymakamı iken Çankırı Valisi olarak atanan Hamdi Bilge Aktaş’ı ziyaret etti. Akdeniz Kaymakamı olarak, Vali Özdemir Çakacak ile birlikte çalışmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getiren Kaymakam Aktaş, Mersin’de görev yaptığı süre zarfında, Mersin’in daha da gelişmesi ve kalkınması için önemli çalışmalara imza attığını ifade etti.

Vali Çakacak ise Eskişehir iline atanmasının bir nöbet değişimi olduğunu belirterek, Kaymakam Aktaş’ın da aynı şekilde Çankırı Valisi olarak atanmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Çakacak, mülki idare amirliği yaptığı il ve ilçelerde yürüttüğü başarılı çalışmalarını, bu kez Çankırı Valisi olarak daha da arttırarak sürdüreceğine olan inancını dile getirerek, Kaymakam Aktaş’a yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.

Akdeniz Kaymakamlığı’nın ardından Toroslar Kaymakamlığı’nı ziyaret eden Çakacak, kaymakamlık hizmet binası önünde Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin ve ilçe kurum müdürleri tarafından karşılandı. Kaymakam Şahin, karşılamanın ardından makam odasına geçerek Çakacak’a, Eskişehir Valiliği görevinin hayırlı olmasını diledi. Çakacak ise yaklaşık 1 yıl önce Mersin’e atanan Kaymakam Şahin’e başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, “Beraber çalıştığımız zaman içerisinde, Mersin için var gücünüzle, gece gündüz demeden çalıştınız. Bundan sonraki çalışmalarınızda da aynı özeni göstereceğinizden hiç şüphem yoktur. Başarılarınızın devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Veda ziyaretini, Toroslar Belediye Başkanlığı ziyaretiyle sürdüren Çakacak, Kuvay-ı Milliye caddesi üzerindeki belediye hizmet binası önünde, Başkan Hamit Tuna ve yetkililer tarafından karşılandı. Belediye önündeki sıcak karşılama sonrasında Tuna ile birlikte makama geçen Çakacak, burada yetkililerle bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında Çakacak’ın Mersin’de uzlaştırıcı kişiliğiyle anıldığını belirten Tuna, Çakacak’ın gerek vatandaşla bütünleşmesi ve gerekse sağlam duruşuyla büyük bir devlet adamı olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Toroslar Belediyesi’nin akabinde Limonluk Mahallesi’ndeki Yenişehir Belediyesi’ne geçen Çakacak, belediye önünde Başkan İbrahim Genç ve yetkililer tarafından karşılandı. Çakacak’ın Mersin’de görev yapmış olmasının Mersin için büyük bir kazanç olduğunu ifade eden Başkan Genç, Eskişehir iline atanmış olmasının ise o il için ayrı bir kazanç olduğunu dile getirdi. Çakacak’ın Mersin’de görev yaptığı süre zarfında toplumun her kesimiyle iyi diyalog kurmayı başarabildiğini ve bu sayede karşılaşılan problemlerin çözümü noktasında kısa sürede olumlu sonuçlar alınmasını sağladığını vurgulayan Genç, Çakacak’a yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi’ne geçen Çakacak’ı, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Genel Sekreter Devran Kutlugün ve belediye yetkilileri karşıladı. Makamda gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Kocamaz, Çakacak’ın Mersin’de görev yaptığı süre içerisinde büyük işler başarıldığını belirterek, Çakacak’ın Eskişehir gibi büyük bir ile atanmasını, Mersin’deki başarılı çalışmalarının bir tecellisi olarak değerlendirdiğini dile getirdi. 15 Temmuz gibi zor bir süreçte dahi gösterdiği dik duruş sayesinde, Mersin’deki huzur ve güvenliğin devam ettirildiğini, kentteki yatırımların ise hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Kocamaz, bu nedenlerle Çakacak’a tüm Mersinliler adına teşekkürlerini sundu.

Özdemir Çakacak ise Mersin gibi toplumun her kesimini temsil eden bir büyükşehirden, son derece güzel duygularla ayrılmaktan duyduğu mutluluğunu ifade ederek, "Birlikte çalıştığımız 3 yıllık süre içerisinde çalışmalarımızı, kentin tüm dinamikleriyle birlikte yoğun mesailer harcayarak, uyum içerisinde sürdürdük. Büyükşehir Belediyesi olarak sizler de Akdeniz’in incisi Mersin için, Mersinliler için büyük emek sarf ettiniz. Aziz Mersinlilerin verilen bu emeğin çok daha fazlasını hak ettiğini düşünüyor, bundan sonraki çalışmalarınızda başarılarınızın devamını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından geçtiği Mersin Ticaret Borsası’nda, Başkan Abdullah Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Mersinli sanayici ve iş insanlarına gösterdiği yakın ilgi ve verdiği desteklerden dolayıÇakacak’a teşekkürlerini sunan Başkan Özdemir, “Sanayici ve iş insanları olarak sizden büyük ilgi gördük, sizinle birlikte Mersin’de önemli işler başardık. Özellikle de 15 Temmuz gecesinde gösterdiğiniz dik duruş ile süreci etkin bir şekilde yöneterek, Mersinlilerin 16 Temmuz sabahına huzurlu bir şekilde uyanmasını sağladınız. İş dünyası olarak bizler de, ilimizde görev yaptığınız süre içerisinde verdiğiniz emekleri boşa çıkarmayacak, Mersinimizi daha ileri noktalara taşımak için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz ” ifadelerini kullandı.

Mezitli Kaymakamlı’nı ziyaret eden Çakacak, Kaymakamlık girişinde Kaymakam Emin Sait Karahaliloğlu, mahalle muhtarları ve ilçe kurum müdürleri tarafından çiçeklerle karşılandı. Burada konuşan Çakacak, "Kaymakamımız, kurum müdürlerimiz ve devletimizin ilk kapısı olan muhtarlarımız tarafından ilgi ve sevgiyle karşılanmak, sizlerin bu derece birlik ve beraberlik içerisinde olduğunuzu görmek beni ziyadesiyle mutlu etmiştir. Birlikte çalıştığımız süre içerisinde göstermiş olduğunuz azim ve kararlılığın, bundan sonra da devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

Veda ziyareti programını Mezitli Belediyesi’ni ziyaret ederek sürdüren Çakacak, Başkan Neşet Tarhan ve yetkililer tarafından karşılandı. Başkan Tarhan’ın, Mersin’e sunmuş olduğu hizmetlerden ve katkılarından dolayı Vali Çakacak’a teşekkürlerini sunmasının ardından ziyaret, bir süre sohbet edilmesiyle sona erdi.

Buradan Yenişehir Kaymakamlığı’na geçen Çakacak, Barbaros Mahallesindeki hizmet binası önünde Kaymakam Mustafa Özarslan ve ilçe kurum müdürleri tarafından karşılandı. Makamda konuşan Kaymakam Özarslan, Çakacak’ın Mersin’de görev yaptığı süre içerisinde farklılıkları birer zenginlik olarak görerek görev yaptığını kaydederek, Çakacak’ın geniş bakış açısı ve yerel dinamiklerle işbirliği içerisinde hareket etmesiyle birlikte, olaylara başarılı bir şekilde yön vererek, Mersin’e büyük katkılar sağladığını kaydetti.