Vali Çakacak’ın Mersin’e veda ziyaretleri sürüyor

Çakacak, bu çerçevede Erdemli ve Silifke halkına da veda etti.

Vali Çakacak, Erdemli ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu önünde Erdemli Kaymakamı Muhittin Pamuk, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçe protokolü, muhtarlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları tarafından karşılandı.

Okulun konferans salonunda gerçekleşen veda buluşmasında bir teşekkür konuşması yapan Kaymakam Pamuk ve Başkan Tollu, Mersin’in daha da gelişmesi ve kalkınması noktasında kente katkılarından dolayı Vali Çakacak’a şükranlarını sundular.

Çakacak ise yaklaşık 3 yıllık bir süredir tüm dinamiklerle birlikte Mersin’i daha yukarılara taşımanın çabası içerisinde olduklarını söyledi. Hizmet ettiği yerlerde kültür ve inancımızın gereği olan ‘Halka Hizmet Hakk’a Hizmettir’ düsturuyla hareket ettiklerinin altını çizen Çakacak, ilde görev yapan yöneticilere her zaman için vatandaşlara güler yüzlü olunması ve devletin sıcaklığının onlara hissettirilmesi, farklılıkların ise birer zenginlik olarak değerlendirilmesi gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunduğunu vurguladı. Çakacak, birlik ve beraberliğin ancak bu şekilde korunabileceğini belirtti.

Vali Çakacak Silifkelilerle de vedalaştı

Erdemli’nin ardından Silifke ilçesine geçen Vali Çakacak, Halk Eğitim Merkezi önünde Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kafes, ilçe protokolü tarafından karşılandı. Toplantı salonunda bir teşekkür konuşması yapan Kaymakam Cinbir, Vali Çakacak ile çalışmaktan onur duyduğunu ifade ederek, “İlçemizde uzun yıllardır çözülemeyen bazı sorunların çözüme kavuşturulması, ilçemizdeki yatırımların takibi, turizm ve sanayi potansiyelinin harekete geçirilmesi noktasında verdiğiniz teşvik ve destekler ile vatandaşlarımıza gösterdiğiniz yakın ilgi dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Sadece son 2 yıl içerisinde Silifke’nin 80 milyon TL eğitim yatırımı aldığını dile getiren Cinbir, bu ve bunun gibi birçok alanda hayata geçirilen yatırımın Mersin’e ve Silifke’ye kazandırılmasında Vali Çakacak’ın önderliğinin büyük katkısı olduğunu kaydetti.

Çakacak ise halka hizmeti ibadet etmekle eşdeğer olarak değerlendirdiklerini, bu amaçla vatandaşlarla iç içe olma gayreti içerisinde görev yaptıklarını söyledi. Mersin’den son derece güzel duygularla ayrılacak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Çakacak, Mersin’deki görevlerinin geçici, ancak burada edinilen dostlukların kalıcı olduğunu ifade etti.