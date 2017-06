Vali Çakacak’ın veda ziyaretleri devam ediyor

Çakacak, bu çerçevede İl Jandarma Komutanlığı, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyaret ettiği kurumların girişinde kurum yetkilileri tarafından karşılanan Çakacak, Eskişehir Valiliği görevine atanmasını bir nöbet değişimi olarak değerlendirerek, ‘Halka hizmet, Hakk’a hizmet’ düsturundan hareketle ülkenin dört bir yanında vatandaşa hizmet vermekten onur duyduğunu ifade etti. Mersin’de görev yaptığı süre içerisinde kentin sahip olduğu zengin potansiyeli değerlendirmek ve her açıdan kalkınmasını sağlamak amacıyla ilin tüm dinamikleriyle el ele, gönül birliği içerisinde çalışmalar yaptıklarını belirten Çakacak, “Mersin’in, zengin potansiyeli ve yürütülen çalışmalar neticesinde kısa sürede hak ettiği yere geleceğine inanıyorum” dedi.

Ziyaret ettiği kurum yetkilileri ise Çakacak’ın, görev yaptığı süre içerisinde Mersin’in gelişmesi ve kalkınması için önemli çalışmalara imza attığını kaydederek, tüm Mersinliler adına şükranlarını sundular.

Öte yandan, AK Parti Mersin Milletvekilleri Yılmaz Tezcan ve Ali Cumhur Taşkın, beraberlerinde 25. Dönem Mersin Milletvekili Mustafa Muhammet Gültak ve iş insanı Mevlüt Ekmekçi ile birlikte Çakacak’a veda ziyaretinde bulundular. Sahil Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette, Çakacak’ın görev süresi boyunca Mersin’e güzel hizmetler yaptığına dikkat çeken Milletvekili Tezcan, verdiği hizmetlerden dolayı Çakacak’a teşekkür etti. Milletvekili Taşkın ise Çakacak’a yeni görevinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Çakacak da “Kardeşlik ikliminin sergilendiği Mersin’de çalışmalarımızı her zaman iş birliği içerisinde yürüttük. Mersin, bu konuda örnek gösterilebilecek güzide ilerimizden biridir. Mersin’den çok güzel duygularla ayrılıyorum. Eskişehir’de kapımız Mersinlilere her zaman açık olacaktır” diye konuştu.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Mersin İl Başkanı Abdulla Çelik ve Konfederasyona bağlı sendika başkanları da Çakacak’ı ziyaret ederek, Mersin’e yaptığı katkılar dolayısıyla teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar dilediler.

Çakacak, veda turlarını Mersin Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşları ile sürdürdü

Vali Çakacak, aynı gün Mersin Üniversitesi ile sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret ederek veda etti. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaretinde, ESOB Başkanı Talat Dinçer, esnaf odaları başkanları ve Mersin esnafı ile görüşen Çakacak, esnafın ülkenin ekonomik kalkınmasında önemli görev ve sorumlukları yerine getirdiğini söyledi. Çakacak, “Görev yaptığımız her yerde özellikle esnafın var olan sorun ve sıkıntılarının giderilmesini öncelikli konulardan biri olarak görüyoruz. Çünkü esnafımız Ahi Evran’ın da belirttiği gibi eli, sofrası ve kapısı her daim açık olan Ahilik kültürünün en önemli temsilcileridir. Yaklaşık 3 yıl süren görev süremiz boyunca esnafımıza hep bu düşünceyle yaklaştık. Birlikte el ele vererek önemli hizmetler gerçekleştirdik. Mersin’den çok güzel duygularla ayrılıyoruz. Esnaf Odaları Birliğimizin değerli başkanı Talat Bey ve onun nezdinde tüm Mersin esnafına teşekkürlerimi sunuyorum. Biliniz ki, görev yaptığımız her yerde daima bir kapınız olacaktır” dedi.

Daha sonra Mersin Üniversitesi’ne (MEÜ) geçen Çakacak, Rektörlük binasında MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ile bir araya geldi. Çakacak’a Eskişehir Valiliği görevinin hayırlı olmasını dileyen Rektör Çamsarı, “Mersin Üniversitesi olarak, Mersin’de görev yaptığı süre zarfında Sayın Valimizin öncülüğünde çok önemli projelere ve çalışmalara imza attık. Sayın Valimizin bilime ve bilimsel çalışmalara ne kadar önem verdiğine yakinen şahit olduk. Mersin Üniversitesi’nin ülkemizin saygın üniversitelerden birine dönüşmesinde verdiği katkılardan ve desteklerden dolayı Sayın Valimize şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

Çakacak ise “Mersin Üniversitemiz, yeryüzü cenneti olan ilimizin en önemli dinamiklerinden birisidir. Özellikle inovasyon ve ar-ge temelli yürüttüğümüz çalışmalarda büyük mesafe kat etmiş olmanın mutluluğu içerisindeyim. İlimizin katma değerini yükselten projelerin gerçekleşmesinde büyük katkı sunan Mersin Üniversitesi’nin Rektörü Sayın Hocamıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Veda ziyaretlerini, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şubesi ziyaretiyle sürdüren Vali Çakacak, Şube Başkanı Hakan Kayacı ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılandı. Mersinli sanayici ve iş insanlarına gösterdiği yakın ilgi ve verdiği desteklerden dolayı Çakacak’a teşekkür eden Kayacı, “Sanayici ve iş insanları olarak sizden büyük ilgi gördük, sizinle birlikte Mersin’de önemli işler başardık. Özellikle de 15 Temmuz gecesinde gösterdiğiniz dik duruş sayesinde ilimizdeki yatırımlar hız kesmeden büyük bir kararlılıkla devam etti. Süreci etkin bir şekilde yöneterek tüm Mersinlilerin 16 Temmuz sabahına huzurlu ve hiçbir olumsuz olaya meydan vermeyecek bir şekilde uyanmasında katkınız çok büyüktür. İlimize kazandırılan ve kazandırılacak olan tüm yatırımların bizzat takipçisi oldunuz ve çok büyük emekler sarf ettiniz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Mersin Sanayici ve İşadamları Derneği’ni (MESİAD) ziyaret eden Çakacak, MESİAD Başkanı Mehmet Deniz ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile buluştu. Çakacak, burada yaptığı konuşmada, “Yaklaşık 3 yıl görev yaptığımız Mersin’de ilimizin tüm dinamikleri ile hareket etmeye çalıştık. Mersin’in sahip olduğu farklılıkları birer zenginlik olarak gördük ve çalışmalarımızı hep bu doğrultuda el ve gönül birliği içerisinde yürüttük. Sanayicilerimiz ve iş insanlarımız da özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli İstihdam Seferberliğine Mersin özelinde önemli katkılar sundu. Yeryüzü cenneti Mersin’in ileride daha iyi noktalara taşınacağından eminim. Birlik ve beraberlik içerisinde görev yapmanın huzuru ile görevimizi şimdi yeni atanan arkadaşımıza devretmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.