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22 Aralık 2016 17:36

Vali Çakacak’tan Adeniz Kaymakamı’na ’hayırlı olsun’ ziyareti

Vali Çakacak’tan Adeniz Kaymakamı’na ’hayırlı olsun’ ziyareti

22 Aralık 2016 17:36

Mersin Valisi Özdemir Çakacak, İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Akdeniz Kaymakamı olarak atanan Hamdi Bilge Aktaş’ı ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Akdeniz Kaymakamlığı’ndaki ziyarette, Aktaş’ın daha önce mülki idare amiri olarak görev yaptığı il ve ilçelerde gösterdiği başarılı çalışmaları Mersin’de de yürüteceğine olan inancını dile getiren Vali Çakacak, vatandaşa hizmetin kamu yöneticilerinin özellikle de mülki idare amirlerinin görevlerinin başında geldiğinin altını çizdi. Çakacak, “Bizim varlığımızın kutsiyeti yoktur, aksine halkımıza yaptığımız hizmetle varlığımız tescillenir" dedi.
Kaymakam Aktaş ise ziyaretlerinden dolayı Vali Çakacak’a şükranlarını sundu.
Göç İdaresi Müdürlüğü’ne ziyaret
Vali Özdemir Çakacak, kaymakamlık ziyaretinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Çakacak, burada kurumun görev alanına giren konularda vatandaşlara yönelik verilen hizmetler, yürütülen çalışmalar ve Mersin’de yaşayan yabancılar ile ilgili olarak İl Müdür Vekili Prof. Dr. Nalan Yetim’den bilgi aldı. Yetim, yürütülen çalışmalar sırasında verdiği desteklerden dolayı Vali Özdemir Çakacak’a şükranlarını sundu.



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