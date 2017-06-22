Vali Çakacak’tan Başkan Tuna’ya veda ziyareti

Çakacak, görev yaptığı yaklaşık 3 yıllık süre içerisinde kurumlar arası diyaloga önem verdiğini belirttiği Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna’ya uyumlu ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuna ise Mersin’e sunmuş olduğu hizmetlerden ve katkılarından dolayı Vali Çakacak’a teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılarının devamını diledi.

Sohbet havasında geçen ziyaretin sonunda Başkan Tuna, Çakacak’a günün anısına üzerinde Toroslar Belediyesi’nin logosunun bulunduğu çini işlemeli kahve fincanı hediye etti.