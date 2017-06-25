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25 Haziran 2017 13:45

Vali Çakacak’tan Neşet Ertaş türküsü

Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Ramazan Bayramı dolayısıyla kamu görevlileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali Çakacak’tan Neşet Ertaş türküsü

25 Haziran 2017 13:45

Bayramlaşmada Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçılarıyla birlikte Neşet Ertaş’ın "Neredesin Sen" ile "Gönül Dağı" türkülerini seslendiren Çakacak, büyük beğeni topladı.


Kültür Merkezinde gerçekleştirilen bayramlaşmada Vali Çakacak’a, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, AK Parti Mersin milletvekili Hacı Özkan, CHP Mersin milletvekili Hüseyin Çamak, MHP Mersin milletvekili Baki Şimşek, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız eşlik etti. Önce kamu görevlileri ile bayramlaşan Çakacak, ardından vatandaşlar ve basın mensuplarıyla bayramlaştı.


Bayramlaşmada MDOB sanatçılarının isteğini kırmayan Vali Çakacak, onlarla birlikte Neşet Ertaş’ın "Neredesin Sen" ile "Gönül Dağı" türkülerini seslendirerek, büyük beğeni topladı. Uzun süre alkış alan Çakacak’a, Mersin Müzik Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı tarafından hediye verildi.


Ardından konuşan Vali Çakacak, bir Ramazan Bayramı’nı birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın sevincini, gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bayramlar sevinçtir, sevgidir, saygıdır. Bizler inancımızın, kültürümüzün gereği olarak bayramlarda, birbirimize sevgiyle, hoşgörüyle yaklaşırız. Büyüklerimize saygımızı, küçüklerimize sevgimizi gösteririz. Bayramları bayram sevincinde yaşarız. Allah’ım her zaman bayram tadında nice güzel bayramları bize yaşatsın. Bayramlar aynı zamanda yardımlaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğinde en güzel ortaya konulduğu günlerdir. Özellikle bu dönemde ülke olarak birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Biz millet olarak birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde olursak güçlü oluruz. O yüzden siyasi düşüncelerimiz, etnik, kültürel yapımız açıkçası farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görerek, bir ve beraber olduğumuz müddetçe geleceğe umutla yürüyeceğiz. Bu bayramın birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin daha da gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, nice güzel ve mutlu bayramlar diliyorum" dedi.




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