Vali Çakacak’tan şehit polisin ailesine ziyaret

Mersin Valisi Özdemir Çakacak, İstanbul’da bir gece kulübüne yönelik düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen polis memuru Burak Yıldız’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İstanbul Etiler Polis Karakolu’nda görev yapan, yaklaşık bir buçuk yıllık polis olan Burak Yıldız’ın annesi Aslı Yıldız’ın, merkez Toroslar ilçesinde bulunan evini ziyaret eden Vali Çakacak, burada şehidin dayısı Ahmet Dursun tarafından karşılandı. Vali Özdemir Çakacak, şehidin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, bir süre teselli etmeye çalıştı.

Şehit polis memuru Yıldız’ın diğer kardeşinin de İstanbul’da polis memuru olarak görev yaptığı, babasını ise geçtiğimiz yıllarda kanserden kaybettiği öğrenildi. 21 yaşındaki Şehit Burak Yıldız’ın naşının yarın öğle namazını müteakip Muğdat Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Mersin Şehitliğinde toprağa verileceği bildirildi.