Vali Çakacak’tan ’Yılın Babası’na ziyaret

Beraberinde eşi Kevser Çakacak ile birlikte Boyraz’ı 75. Yıl Mahallesi’ndeki evinde ziyaret eden Vali Çakacak, lupus hastalığı nedeniyle böbrek yetmezliği çeken 13 yaşındaki kızı Kader’e böbreğini vererek sağlığına kavuşmasını sağlayan babayı, fedakar davranışından dolayı tebrik ederek, bu fedakarlık örneğinin tüm insanlığa örnek teşkil edebilecek bir davranış olduğunun altını çizdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ‘Koruyucu Aile’ uygulamasının son derece faydalı ve başarılı bir uygulama olduğunun üzerinde duran Vali Çakacak, bu sayede birçok çocuğun, yeni bir aileye kavuşarak geleceğe daha büyük umutlarla bakabildiğini kaydetti.

‘Yılın Babası Ödülü’nü geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Koruyucu Aile İftar Buluşmasında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın elinden alan Mustafa Boyraz ise ziyaretlerinden dolayı Vali Özdemir Çakacak’a teşekkürlerini sundu. Anne babalığın sadece kan bağıyla değil, can bağıyla da mümkün olduğunu ifade eden Boyraz, daha nice Kader’lerin bu tür yardımlara ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle de organ bağışı konusunda son derece duyarlı olunması gerektiğini söyledi.

Anne Azize Boyraz da Kader hayatlarına girdikten sonra, eşinin kurtulamaz denilen bir trafik kazasından kurtulduğunu ve böbrek nakli için yapılan rutin tetkikler sırasında tesadüfen safra kesesinde kanser teşhisinin konulduğunu, konulan erken teşhis sayesinde de eşi Mehmet Boyraz’ın bir kez daha hayata tutunduğunu ifade etti.

Rahatsızlığı nedeniyle bu yaşına kadar örgün eğitim alamayan, ancak evde gördüğü eğitim süresince başarılarından dolayı takdir belgeleri bulunan Kader ise yeni yaşamı için büyük hayaller kurduğunu, geçtiğimiz hafta girdiği bursluluk sınavını kazanması halinde kazandığı bursu ve çok değer verdiği saçlarını, hasta çocuklara umut olması açısından LÖSEV’e bağışlamak istediğini söyledi.