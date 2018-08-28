Vali Su, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı

Mesajında, Türk milletinin yeniden dirilişinin sembolü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıl dönümünün büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını kaydeden Su, "Bu zaferle milletimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde istiklal ve istikbali için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağını ve her durumda vatanına, birliğine, özgürlüğüne sahip çıkacağını tüm dünyaya göstermiştir. Bizler de tarihi zaferle dolu ecdadın torunları olarak, bizlere emanet ettikleri bu cennet vatanımıza sonsuza kadar sahip çıkacağız ve ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.