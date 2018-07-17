Vali Su, antik alanları inceledi

Programına, 9 bin yıl öncesinden günümüze kadar kesintisiz olarak yerleşildiği tespit edilen ve bulunduğu mahalleye ismini veren Yumuktepe Höyüğünü ziyaret ederek başlayan Vali Su’ya, İl Jandarma Komutanı Yusuf Ziyaeddin Cavlak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Turabi Aktürk de eşlik etti.

Vali Su, Yumuktepe Höyüğünün tarihi ve bu bölgede yaşanan geçmişi gün yüzüne çıkarmak üzere yürütülen ve yürütülmesi planlanan çalışmalar hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürü Aktürk ve Mersin Müze Müdür Vekili Mustafa Ergün’den bilgi aldıktan sonra, Mezitli’deki Soli Pompeiopolis Antik Limanı ve Sütunlu Caddedeki kazı alanına geçti. Roma dönemine ait önemli limanlardan biri olduğu tespit edilen Soli Pompeiopolis Antik Limanı kazı alanını gezerek, tarihi kalıntıları yerinde inceleyen Vali Ali İhsan Su, yürütülen rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları hakkında, kazı çalışmalarının başında bulunan Prof. Dr. Remzi Yağcı’dan bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından Soli Pompeiopolis Kazı Evi’ne geçen Vali Su, antik limana ait görsel çalışmalara ait görüntüleri izleyerek önümüzdeki süreçte yürütülmesi planlanan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Tarsus’ta da geçmişi yaklaşık yüz yıl öncesine dayanan bir çırçır fabrikasının, Kalkınma Bakanlığınca restore edilerek, arkeolojik araştırmalarla birlikte akademik çalışmaların yürütüldüğü bir merkeze dönüştürülen ’Gözlükule Araştırma Merkezi’ni ziyaret eden Vali Su, kazılarda çıkarılan buluntuların saklandığı bölümleri gezerek, kazı çalışmaları ve kazı sonucunda çıkarılan eserlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Eserlerin depolandığı alanları da gezerek kazı başkanı Prof. Dr. Aslı Özyar’dan bilgi alan Vali Su, çıkarılan eserlerin incelenerek değerlendirildiği ofisleri gezdi, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Su, inceleme programını 8. ve 9. yüzyıla tarihlenen Abbasi dönemine ait katmanların açığa çıkarıldığı Gözlükule Höyüğü kazı alanında incelemelerde bulunarak noktaladı.