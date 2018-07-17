Diğer
Kategoriler
17 Temmuz 2018 15:03

Vali Su, antik alanları inceledi

Mersin Valisi Ali İhsan Su, kentin tarihe tanıklık etmiş yerleşim yerlerinden ’Yumuktepe Höyüğü’, ’Soli Pompeiopolis Antik Limanı’ ve ’Tarsus Gözlükule Höyüğü’ kazı alanları ile ’Gözlükule Araştırma Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Su, antik alanları inceledi

17 Temmuz 2018 15:03


Programına, 9 bin yıl öncesinden günümüze kadar kesintisiz olarak yerleşildiği tespit edilen ve bulunduğu mahalleye ismini veren Yumuktepe Höyüğünü ziyaret ederek başlayan Vali Su’ya, İl Jandarma Komutanı Yusuf Ziyaeddin Cavlak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Turabi Aktürk de eşlik etti.


Vali Su, Yumuktepe Höyüğünün tarihi ve bu bölgede yaşanan geçmişi gün yüzüne çıkarmak üzere yürütülen ve yürütülmesi planlanan çalışmalar hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürü Aktürk ve Mersin Müze Müdür Vekili Mustafa Ergün’den bilgi aldıktan sonra, Mezitli’deki Soli Pompeiopolis Antik Limanı ve Sütunlu Caddedeki kazı alanına geçti. Roma dönemine ait önemli limanlardan biri olduğu tespit edilen Soli Pompeiopolis Antik Limanı kazı alanını gezerek, tarihi kalıntıları yerinde inceleyen Vali Ali İhsan Su, yürütülen rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları hakkında, kazı çalışmalarının başında bulunan Prof. Dr. Remzi Yağcı’dan bilgi aldı.


İncelemelerinin ardından Soli Pompeiopolis Kazı Evi’ne geçen Vali Su, antik limana ait görsel çalışmalara ait görüntüleri izleyerek önümüzdeki süreçte yürütülmesi planlanan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Tarsus’ta da geçmişi yaklaşık yüz yıl öncesine dayanan bir çırçır fabrikasının, Kalkınma Bakanlığınca restore edilerek, arkeolojik araştırmalarla birlikte akademik çalışmaların yürütüldüğü bir merkeze dönüştürülen ’Gözlükule Araştırma Merkezi’ni ziyaret eden Vali Su, kazılarda çıkarılan buluntuların saklandığı bölümleri gezerek, kazı çalışmaları ve kazı sonucunda çıkarılan eserlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.


Eserlerin depolandığı alanları da gezerek kazı başkanı Prof. Dr. Aslı Özyar’dan bilgi alan Vali Su, çıkarılan eserlerin incelenerek değerlendirildiği ofisleri gezdi, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Su, inceleme programını 8. ve 9. yüzyıla tarihlenen Abbasi dönemine ait katmanların açığa çıkarıldığı Gözlükule Höyüğü kazı alanında incelemelerde bulunarak noktaladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç