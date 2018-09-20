Vali Su, "Bilim 2" gemisini inceledi

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsünü ziyaret ederek, 'Bilim 2' gemisini inceledi.

Su, Erdemli ve Silifke ilçelerine geçerek çeşitli incelemelerde bulundu. İlk olarak Erdemli İlçesine geçen Vali Ali İhsan Su, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Kızkalesi Öğrenci Yurdu Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Kız Kalesi Öğrenci Yurdu'nun ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Erdemli Kampüsü Deniz Bilimleri Enstitüsü'ne geçen Su, burada yürütülen çalışmalar ve deniz canlıları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Su, Kumkuyu Marina'daki enstitüye ait 'Bilim 2' araştırma gemisini gezerek, incelemelerde bulundu.

Geminin kaptan köşküne de çıkan Su, "Bilim 2 gemisi içerisindeki bilimsel çalışmalar ve teknolojik donanımı ile bilim kurgu filmlerini aratmayan yapısı var. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün araştırmalarının neden çok güçlü bir yapıda olduğunu gemiyi gezince daha iyi anlıyor insan. Türkiye ve dünya balıkçılığına yön veren araştırmalar yapmak herkesin harcı değil" dedi.