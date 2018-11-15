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Vali Su, bilim yarışmasında dereceye giren öğrencileri kabul etti

Mersin Valisi Ali İhsan Su, İstanbul’da gerçekleştirilen ’Uluslararası Bilim Proje Olimpiyatları’nda dereceye giren öğrencileri kabul etti.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, İstanbul'da gerçekleştirilen 'Uluslararası Bilim Proje Olimpiyatları'nda dereceye giren öğrencileri kabul etti.


İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve Abdülkadir Perşembe Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdurrahman Devran'ın da katıldığı ziyarette konuşan Vali Su, gençlerin, geleceğin teminatı olduğunu belirterek, bu nedenle öğrencilere kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Su, düzenlenen uluslararası yarışmalarda başarı elde eden öğrencilerin elde ettikleri başarının, bundan sonraki eğitim hayatlarında da devam etmesi temennisini iletti.


Okul Müdürü Devran ise desteklerinden dolayı Vali Ali İhsan Su'ya şükranlarını sunarken, projeleri hazırlayan öğrenciler, dünya genelinden 55 proje arasından ‘çevre' kategorisinde dünya 2'nciliği kazanan 'Piezoelektrik Kristali ve Termoelektrik Malzeme Yardımıyla Gri Suyun Yeniden Kullanılması: Güneş Enerjili Sulama Sistemi Tasarımı', ‘enerji' kategorisinde ise dünya 3'üncülüğü kazanan 'Tuzlu Su Yardımıyla Aktif Karbon Kapasitör Olarak Kullanımı ve Araba Camı Örneği' projelerini tanıttı.

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