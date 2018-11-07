Vali Su "Birlikte Bir Yıl 2018 Projesi" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Valiliği Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında desteklenen ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Birlikte Bir Yıl 2018' projesinin kaynaşma yemeğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Mersin Polisevinde düzenlenen programa İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Veysel Topkaya, paydaş kurumların temsilcileri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Su, Mersin'de birçok SODES projesinin uygulandığını ve uygulamaya da devam edildiğini kaydederek, bu projeler için 27 milyon TL civarında bir kaynak tahsis edildiğini kaydetti.

"Proje süresince gençlerde birlik ve dayanışma duygusu arttı"

Mersin'deki tüm dinamikler tarafından hayata geçirilen birçok projede olduğu gibi ÇOGEP kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uygulanan bu projenin de temel hedefinin gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine destek olmak olduğunu ifade eden Su, proje süresince düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlerle ile gençlerimizin birlik, dayanışma, işbirliği ve paylaşma duygularını geliştireceğini vurguladı. Su, uygulanan projenin, gençlerin sosyal ve toplumsal uyumunun pekişmesine büyük katkı sağlayacağına yürekten inandığını belirtti.